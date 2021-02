Gategroup kämpft ums Überleben

(AWP) Der Airline-Caterer Gategroup legt die weiteren Schritte zur Refinanzierung der Gruppe auf. Den Gläubigern skizziert Gategroup mit Blick auf die geplante Verlängerung der im Jahr 2022 fälligen Unternehmensanleihe über 350 Mio. Fr. Details und Bedingungen zu den Plänen. Sie sollen dann im März darüber abstimmen.

Die Anleihengläubiger hätten vorerst Zeit, sich mit den Bedingungen und Auswirkungen der geplanten Refinanzierung auseinanderzusetzen und die Details zu prüfen, schreibt Gategroup am Dienstag. An zwei Gläubigerversammlungen vom 19. März soll dann über den Refinanzierungsplan abgestimmt werden. In der ersten Versammlung um 11 Uhr stimmen die Anleihengläubiger darüber ab, um 12 Uhr befinden vorrangige Kreditgeber darüber.

Die Verlängerung der zu 3% verzinsten Unternehmensanleihe mit Ablauf im Jahr 2022 ist Teil des von Gategroup mit den Hauptaktionären RRJ Capital und Temasek sowie den kreditgebenden Banken vereinbarten Restrukturierungsplans, der Ende November kommuniziert wurde. Wegen der Coronakrise und dem damit verbundenen Einbruch in der Luftfahrt ist der Airline-Caterer finanziell stark unter Druck gekommen. Die Hauptaktionäre haben der Gruppe eine Liquiditätsspritzen in Form vorrangig gesicherten Papieren gewährt.