Gavazzi profitiert von Basiseffekt

Schon im April kündigte Gavazzi für das Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende März) über Erwarten gute Zahlen an. In der Tat: Der Automatisierungstechniker hat den Gewinn gegenüber dem Vorjahr beinahe verdoppelt. Dabei hat das Unternehmen allerdings von einem Basiseffekt profitiert. Im Geschäftsjahr 2019/20 führten hohe Kosten in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Marketing und Verkauf zu einer markanten Gewinneinbusse.

Der Umsatz hat im Berichtsjahr coronabedingt praktisch auf dem Vorjahresniveau von gut 148 Mio. Fr. stagniert. In Lokalwährungen resultierte ein Plus von 3,4%. In Europa stiegen die Verkäufe in Lokalwährungen 2,4% und in Asien-Pazifik, vor allem wegen China, 15,2%. In Nord- und Südamerika hingegen schrumpften sie 1,4%. Rund 67% des Umsatzes entfielen auf Europa. Nach Produktegruppen haben sich die Überwachungsgeräte und die Schaltgeräte gut entwickelt. Im Sensorbereich sanken die Verkäufe leicht.

Gewinnsprung

Die Ertragslage hat sich sehr erfreulich entwickelt. In Anbetracht der Coronakrise wurde eine strikte Kostenkontrolle eingeführt. Zudem haben sich die Ausgaben in den eingangs erwähnten Bereichen wieder normalisiert.