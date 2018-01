Geberit beschleunigt Wachstum

(AWP) Das Sanitärtechnikunternehmen Geberit (GEBN 448.4 5.48%) ist im Geschäftsjahr 2017 leicht gewachsen. Dabei hat sich das Wachstum im vierten Quartal gegenüber dem beiden Vorquartalen wieder etwas beschleunigt. Während das angestammte Geschäft solide zugelegt hat, harzt es derzeit etwas im neu gebildeten Bereich Sanitärkeramik, wo im vergangenen Jahr bekanntlich zwei Fabriken in Frankreich geschlossen werden mussten.

Der Umsatz nahm um 3,5% auf 2,91 Mrd. Fr. zu, akquisitions- und währungsbereinigt ergab sich ein organisches Plus von ebenfalls 3,5%. Die im Umsatz enthaltenen Währungseinflüsse waren positiv und erreichten 34 Mio. Fr., wie Geberit am Donnerstag mitteilt. Der umsatzmindernde Effekt des Verkaufs von Koralle und Varicor kompensiert den Währungseffekt allerdings vollständig. Damit hat Geberit die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen. Der AWP-Konsens für den Umsatz lag bei 2,88 Mrd. Fr.

Das Wachstum sei solid ausgefallen, so Geberit. Die Entwicklung sei dabei negativ beeinflusst worden durch den Einfluss des Abbaus des Lieferrückstandes im Dusch-WC-Geschäft im Vorjahr. Dieser positive Effekt fiel im vierten Quartal 2017 weg.

Starkes Schlussquartal

Das Wachstumstempo hat sich im vierten Quartal wieder etwas beschleunigt. Der Umsatz erreichte im Schlussquartal 706,0 Mio. Fr., entsprechend einem währungsbereinigten organischen Plus von 5,3%. Nach Wachstumsraten von 6,7 und -0,8% in den ersten beiden Quartalen hatte sich im dritten noch ein Plus von 3,3% ergeben. Für Geberit ist diese Entwicklung «erfreulich», zumal das Vergleichsquartal im Vorjahr stark ausgefallen sei.

Die europäischen Märkte legten im Gesamtjahr insgesamt in lokalen Währungen und organisch um 2,9% auf 2,64 Mrd. Fr. zu. Dabei verzeichnete der wichtigste Markt Deutschland dank eines starken Schlussquartals ein knappes Plus von 0,7%, während sich im Heimmarkt Schweiz eine Zunahme um 3,7% ergab, ebenfalls begünstigt von einem sehr guten vierten Quartal. Zweistellige Wachstumsraten erreichte in Europa lediglich die Region Iberische Halbinsel, dahinter schnitten Österreich (+9,0%), Zentral-/Osteuropa (+6,7%) und Italien (+6,6%) am stärksten ab. Am schwächsten entwickelte sich auf das Gesamtjahr gesehen die Region Nordische Länder (+1,2%).

Eher moderat fiel auch das organische Wachstum in der Region Amerika (+3,6%) aus, wogegen Fernost/Pazifik (+13,3%) und Nahost/Afrika (+16,8%) klar zweistellige Raten erzielten.

Sanitärkeramik Rückläufig

Von den Produktbereichen wuchsen die Sanitärsysteme organisch um 6,6% und die Rohrleitungssysteme um 3,8%. Der mit der Übernahme von Sanitec neu gebildete Bereich Sanitärkeramik ging dagegen um 2,3% zurück, was mit der Schliessung von zwei Keramikwerken in Frankreich und einem schwächeren Marktumfeld in den nordischen Ländern begründet wird.

Mit Blick auf das Ergebnis heisst es, dass die um Einmalkosten der Sanitec-Integration bereinigte Ebitda-Marge im Rahmen der bereits prognostizierten 28% liegen dürfte. Negativ auf die operativen Ergebnisse hätten sich vor allem höhere Rohmaterialpreise, Personalkosten und Abschreibungen ausgewirkt. Dafür habe es positive Effekte durch den höheren Umsatz, durch einen guten Produktemix sowie durch Synergien aus der Sanitec-Integration gegeben.

Die Gewinnzahlen sowie den vollständigen Geschäftsbericht wird Geberit am 13. März 2018 veröffentlichen.

