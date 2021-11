Geberit bleibt dynamisch

Mit dem Ergebnis der Sanitärtechnikerin für das dritte Quartal des Jahres kehrt bei einem Wachstum von nicht ganz 8% etwas Normalität zurück. In den ersten beiden Quartalen wuchs Geberit insgesamt um ein Viertel. Dieses sehr hohe Plus war aber zum Teil auf die pandemiebedingt niedrige Vergleichsbasis aus dem Vorjahr zurückzuführen. CEO Christian Buhl hatte die Entschleunigung des Geschäftsverlaufs in der zweiten Jahreshälfte schon bei der Präsentation des Halbjahresergebnisses in Aussicht gestellt. Bei einem Vergleich mit dem von Corona unbeeinflussten dritten Quartal 2019 ergibt sich ein Umsatzwachstum von mehr als 17%, was einen Hinweis darauf gibt, mit welchen normalisierten Wachstumsraten in Zukunft zu rechnen sein könnte. Allerdings kommen mit den Störungen in den Lieferketten und der damit verbundenen Preissteigerung für Rohmaterialien neue Unbekannte ins Spiel. Die hat Geberit bisher aber gut im Griff, was der deutlich überproportional zum Umsatz wachsende Gewinn zeigt. Kein Grund zur Sorge also.

