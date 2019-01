Geberit legt erneut zu

(AWP) Das Sanitärtechnikunternehmen Geberit (GEBN 374 2.27%) ist im Geschäftsjahr 2018 erneut gewachsen. Dabei hat die Dynamik im vierten Quartal wieder etwas zugenommen. In Europa entwickelten sich die Märkte weiterhin unterschiedlich, wobei die Verkäufe einzig in Grossbritannien und Irland sowie in Skandinavien zurückgingen.

Der Konzernumsatz nahm um 5,9% auf 3,08 Mrd. Fr. zu, wozu positive Währungseffekte 83 Mio. beitrugen. In lokalen Währungen ergab sich somit ein organisches Plus von 3,1%, wie Geberit am Donnerstag mitteilte. Dies entspricht in etwa der im Oktober leicht nach unten revidierten Prognose des Unternehmens und ebenso den Erwartungen der Analysten.

Das Wachstumstempo hat sich im vierten Quartal nach einem mageren dritten wieder etwas beschleunigt. Der Umsatz erreichte im Schlussquartal 710 Mio. Fr., entsprechend einem währungsbereinigten organischen Wachstum von 3%. Nach Wachstumsraten von 4,7 und 3,9% in den ersten beiden Quartalen hatte sich im dritten noch ein bescheidenes Plus von 0,7% ergeben.

Die europäischen Märkte legten im Gesamtjahr währungsbereinigt um 2,8% zu. Dabei verzeichnete der wichtigste Markt Deutschland ein Plus von 3,1%, während sich im Heimmarkt Schweiz eine Zunahme um 1,5% ergab.

Mit Blick auf das Ergebnis heisst es, dass die Ebitda-Marge im Rahmen der bereits prognostizierten 28% liegen dürfte. Die Gewinnzahlen sowie den vollständigen Geschäftsbericht wird Geberit am 12. März veröffentlichen.

