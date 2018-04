Gefährlicher Heimatschutz

Die Schweiz rühmt sich gerne und immer wieder einer freiheitlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Das Wort «Freiheit» wird entsprechend schon in der Präambel der Bundesverfassung zwei Mal erwähnt. Zudem ist in Artikel 27 die Wirtschaftsfreiheit garantiert. Und, nicht unwichtig, das Parlament legt regelmässig einen Eid auf die Einhaltung dieser Verfassungsbestimmungen ab. So weit die Theorie, die Praxis sieht anders aus.

Am 10. Juni stimmt das Volk über das neue Geldspielgesetz ab. In dem vom Parlament beschlossenen und vom Bundesrat unterstützten Gesetz ist die Rede von Konsumentenschutz und dem Schutz vor Spielsucht. Diese hehren Ziele sind allerdings nichts anderes als ein Deckmantel.

Das Gesetz ist plumper Heimatschutz: Es schützt die einheimischen Casinos vor ausländischer Konkurrenz. Demnach dürfen nur einheimische, in der Schweiz konzessionierte Casinos Online-Glücksspiele anbieten. Entsprechend hat der Casino-Verband im Rahmen der Gesetzgebung massiv lobbyiert. Er konnte sich auf der ganzen Linie durchsetzen, es ist ein eigentliches Casino-Schutz-Gesetz entstanden, das den Artikel zur Wirtschaftsfreiheit geradezu verhöhnt.

Zudem widersprechen die vorgesehenen Internet-Sperren letztlich dem Artikel 17 zur Medienfreiheit, der Zensur explizit verbietet. Dabei war es dem Parlament offenbar einerlei, dass derartige Internet-Sperren einfach umgangen werden können. Ausserdem begibt sich die Schweiz in die eher fragwürdige Gesellschaft diktatorischer Länder, die den Zugang zum Internet auch für nicht kriminelle Aktivitäten systematisch einschränken.

Wäre das Geldspielgesetz ein singuläres protektionistisches Ereignis, könnte man allenfalls getrost zur Tagesordnung übergehen. Dem ist aber nicht so, es ist Teil einer Liste ähnlicher Massnahmen in anderen Bereichen. Zunächst sei an die Landwirtschaftspolitik erinnert. Sie ist seit Jahrzehnten protektionistisch ausgerichtet. Die exorbitanten staatlichen Subventionen rufen auch nach einem griffigem Grenzschutz. Er ist Realität, und die Bauernlobby tut alles, um ihn eher zu verstärken als abzubauen. Das Parlament bietet willfährig Hand dazu.

So wie es auch in der Energiepolitik zum Heimatschutz Hand bieten will. Die zuständigen Kommissionen beider Kammern haben einer parlamentarischen Initiative stattgegeben, wonach die strategischen Infrastrukturen der Energieversorgung unter den Schutz der Lex Koller gestellt werden sollen – ausländische Investoren könnten sich daran nicht mehr beteiligen. Nicht verboten würde allerdings das Engagement schweizerischer Energieunternehmen in entsprechenden ausländischen Infrastrukturen – wenn zwei dasselbe tun.

Die Liste der Sündenfälle liesse sich verlängern. Die Politik ist sich offenbar nicht bewusst, was sie tut. Sie lässt sich immer wieder blenden von vermeintlich positiven kurzfristigen Wirkungen derartiger Massnahmen. In der längeren Frist wirken sich protektionistische Massnahmen auch für die begünstigten Branchen negativ aus. Zudem werden Märkte verzerrt, die gesamtwirtschaftliche Produktivität leidet. Gerade hier hätte die Schweiz jedoch Nachholbedarf.

Der Heimatschutz wird so stets kontraproduktiv. Er schadet letztlich dem Standort Schweiz. Gerade in einem sich verschärfenden internationalen Standortwettbewerb kann sich das die so sehr auf wirtschaftliche Offenheit angewiesene Schweiz nicht leisten.

Zudem ist auch in einer weiteren Hinsicht Vorsicht am Platz. Die Schweizer Politiker sollten es sich gut überlegen, bevor sie andere Staaten des Protektionismus bezichtigen, während sie selbst hemmungslos solche Massnahmen ergreifen. Das ist der Glaubwürdigkeit nicht zuträglich, weder im In- noch im Ausland. Immerhin: Der Stimmbürger kann im Juni mit der Abstimmung zum Geldspielgesetz einen Pflock einschlagen und mit einem Nein auch protektionistischen Massnahmen eine Absage erteilen.