Gefährlicher Rückstand

Die Sicherheit des Rentensystems ist zur grössten Sorge der Schweizer geworden. Das ergibt das neueste Sorgenbarometer des Forschungsinstituts GfS Bern. Offenbar setzt sich die Erkenntnis in der Bevölkerung langsam durch, dass die Altersvorsorge in ihrer heutigen Form von geborgter Zeit lebt. Hauptursache dafür ist die Alterung der Bevölkerung, die ungebremst fortschreitet – eine Wende ist nicht in Sicht.

Das bestätigt die OECD in ihrer neuesten Studie «Pensions at a Glance 2017». Demnach hat die längere Lebenserwartung zur Folge, dass das effektive Renteneintrittsalter steigen muss. Gleichzeitig beklagt sie, dass in den vergangenen zwei Jahren kaum Fortschritte in der Sicherung der Rentensysteme erreicht worden sind.

Das gilt in verstärkter Form für die Schweiz. Hier herrscht in der Altersvorsorge seit Jahren eine Reformblockade – die Schweiz befindet sich gegenüber der OECD im Rückstand. Viele Länder haben das Rentenalter angehoben oder tun dies demnächst. Zudem sind etliche daran, es automatisch an die Lebenserwartung zu koppeln und so zu entpolitisieren.

Wer Derartiges in der Schweiz fordert, begeht schon fast politischen Selbstmord. Selbst bürgerliche Politiker scheuen sich davor, sich mit entsprechenden Forderungen zu exponieren. Die Linke weist selbst vage Gedanken an ein höheres Rentenalter stur weit von sich. Sogar von der Angleichung des Rentenalters der Frauen an jenes der Männer von 65 Jahren will sie nichts mehr wissen. Gemäss OECD kennen neben der Schweiz nur noch Polen und Israel ein ungleiches Rentenalter für die Geschlechter.

Die Schweizer Politik muss den Rückstand in der Sicherheit der Altersvorsorge dringend wett machen und alte Dogmen über Bord werfen. Sonst droht die Sorge der Bevölkerung zur traurigen Realität zu werden.