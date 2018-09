Es ist einer dieser Vergleiche, die im Hirn haften bleiben – ob er nun stimmt oder nicht. Man erzählt sich gern, wie damals, 1989, das Land, auf dem der Kaiserpalast in Tokio steht, so viel wert war wie alle Immobilien in ganz Kalifornien zusammen.

Ob wahr oder nicht, letztlich dient der Vergleich dazu, den wahnsinnigen Anstieg der Landpreise in Japan während der Achtzigerjahre zu verdeutlichen.

Wie alle Preisblasen musste auch diese platzen. Weil die Japaner lieber alles aussitzen wollten, als Verluste zu realisieren, ging die Wirtschaft in Winterschlaf. Die Deflation regierte, aus einem verlorenen Jahrzehnt wurden zwei.

Die Landpreise litten mit. 100 $ japanisches Land 1991 sind im Schnitt heute nur noch 47 $ wert.

Jetzt kommt für Japan ein grosser Moment. 2018 sind die Landpreise bis jetzt um 0,1% gestiegen. Es ist das erste Mal seit 1991.

Ein grosser Moment zwar, aber wenig Trost für japanische Immobilienbesitzer.