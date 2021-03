An der Old Economy führt kein Weg vorbei

Fast ein halbes Jahr ist es her, seit mit der Ankündigung eines Covid-Impfstoffs das Ende der Pandemie absehbar wurde. Fast gleich lang dauert nun schon die Begeisterung vieler Investoren für zyklische Aktien, die an der konjunkturellen Entwicklung hängen und überproportional von einer Erholung der Wirtschaft profitieren werden. So haben klassische Industrie-Titel wie ABB, Georg Fischer oder Sulzer seit dem Coronaschock vor einem Jahr teilweise über 100% zugelegt (vgl. Tabelle). Haben Aktien aus der Old Economy nach diesem Lauf noch etwas im Tank oder gilt es, umzuschichten? Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an