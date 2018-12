Gegenwind am Investorentag der Credit Suisse

«Die Zeit der Restrukturierung ist vorüber.» So oder ähnlich dürfte sich Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam am Mittwoch am Investorentag in London äussern, und eine umfangreiche Dokumentation wird detailreich die Fortschritte der Credit Suisse aufzählen. Thiams Truppe war äusserst aktiv: tiefgreifende Reorganisationen, neues Management, zwei Kapitalerhöhungen, mehrere Anpassungen in der Geschäftsstrategie.

Die Aktionäre sind dagegen nicht auf ihre Rechnung gekommen. Ende 2014, kurz vor Thiams Ernennung zum CEO, hatte Credit Suisse 45’800 Beschäftigte, 35 Mrd. Fr. materielles Eigenkapital, eine Marktkapitalisierung von 40 Mrd. Fr. und einen Aktienwert von 23.50 Fr. Heute hat sie rund 45’500 Beschäftigte, 38 Mrd. Fr. materielles Eigenkapital, eine Marktkapitalisierung von 28 Mrd. Fr. und einen Aktienwert von 11 Fr.