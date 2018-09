Gegenwind für Unilever

Unilever-Aktionär Aviva geht auf die Barrikaden. Der britische Versicherungskonzern, der 1,4% an der britischen Unilever Plc hält, fordert die übrigen Aktionäre dazu auf, gegen die geplante Reorganisation zu stimmen. Sie sieht unter anderem vor, den Hauptsitz des gesamten Unilever-Konzerns nach Rotterdam zu verlegen und den in London zu schliessen. Auch sollen Konzern- und Aktienstruktur einfacher werden.

Die neuen Unilever-Valoren würden als Einheitsaktien ausser in Amsterdam auch in London und in New York kotiert sein. Die britischen und die niederländischen Titel sollen umgetauscht werden. Dann wäre Unilever «kein britisches Unternehmen mehr», fürchtet Aviva-Investment-Chef David Cumming. Am Montagnachmittag notierten die britischen Unilever-Aktien etwas stärker im Minus als ihr niederländisches Pendant.