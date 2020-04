Gehen Lockerungen zu (wenig) weit?

Zum Autor Thomas Straubhaar ist Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg.

Zugegeben: Es ist eine etwas gar arge Simplifizierung, menschliches Handeln auf eine binäre Null-Eins-Entscheidung zu reduzieren. So, wie das künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen eigen ist. Deren ganzes Sein und Denken beschränkt sich auf eine Welt der Binärcodes. Aber ein Entweder-oder gilt im Kern auch für Menschen. «Fight or flight», kämpfen oder fliehen, tun oder lassen, gehen oder bleiben, ausweichen oder weitergehen verlangen eine klare Festlegung auf eine von lediglich zwei verfügbaren Optionen. Entweder-oder-Situationen sind im menschlichen Alltag die Regel, nicht die Ausnahme.

Menschen treffen Null-Eins-Entscheidungen nicht immer richtig. Sie können künftige Entwicklungen über- oder unterschätzen. Das zeigt sich deutlich in der aktuellen Pandemie. Da stellt sich die Null-Eins-Frage, ob die seit Wochenbeginn gewährte partielle Wiederbelebung von Gesellschaft und Wirtschaft aus der Zwangsruhe zu (wenig) weit gehe. Die einen befürchten ein erneutes Hochschnellen von Intensiverkrankungen und Sterbefällen in einer nachfolgenden Welle in der zweiten Jahreshälfte, die anderen erkennen im Coronavirus keine grössere Gefahr als bei einem Grippevirus, über dessen Risiken bereits einiges recht gut bekannt ist. Ein besonderer Anlass für die Aufrechterhaltung des Ausnahmezustands wäre somit nicht mehr geboten. Höchste Zeit also, Grundrechte keinen Tag unnötig länger durch unverhältnismässige Notstandsmassnahmen einzuschränken.

Logik politischer Entscheidprozesse

Wer recht hat, und ob das Coronavirus als «gefährlich» oder «ungefährlich» einzustufen ist, lässt sich erst in (weiter) Zukunft klären. Aber Regierungen und Parlamente müssen jetzt den politischen Weg festlegen und entsprechende Gesetze erlassen. Bei Null-Eins-Entscheiden hilft ein einfaches Gedankenexperiment zu ­erkennen, ob der Bundesrat mit seiner beschlossenen Lockerungspolitik eher zu (wenig) weit gegangen ist oder nicht. Denn der Null-Eins-Situation «keine oder ­geringe» oder «weit(er) gehende» Lockerung entsprechend gibt es zwei Fehlerquellen. Entweder hat der Bundesrat die Gefährlichkeit des Coronavirus unterschätzt und den Lockdown zu früh zu stark gelockert. Oder er hat die Gefährlichkeit des Virus überschätzt und ist bei der Aufhebung des Ausnahmezustands viel zu zögerlich geblieben. In der öffentlichen Wahrnehmung und damit in der politischen Bewertung unterscheiden sich die beiden möglichen Fehlerquellen dramatisch.

Im ersten Fall droht nun eine zweite Welle der Neu­infizierung. Damit würde mit der Pandemie alles wieder von vorne losgehen, wohl sogar dramatischer als beim Erstausbruch. Als Folge dürfte passieren, was alle vermeiden wollten. Die Kapazitäten auf den Intensivstationen würden wohl nicht ausreichen. Das Eintreten eines solchen Katastrophenszenarios würde dem Bundesrat als Fehlentscheidung angelastet.

Im zweiten Fall wären die Folgen des Fehlentscheids zunächst weit weniger klar ersichtlich. Die Anzahl der coronabedingten Erkrankungs- und Todesfälle dürfte nämlich weiter zurückgehen. Die verstörenden Fernsehbilder überfüllter Intensivstationen und in Isolation mehr oder weniger würdelos sterbender Menschen würden aus den Medien verschwinden. Der trotzdem entstehende Schaden hingegen wäre kaum sichtbar; er ent­wickelt sich eher verästelt. Es sind Kinder, die nicht in den Kinder­garten oder zur Schule, Studenten, die nicht in Hörsäle oder Labore und Eltern, die nicht wie gewohnt zur Arbeit gehen können, die stärker als eigentlich notwendig belastet würden. Es sind die Unternehmen, deren Produktion und Umsatz ein­brechen, sowie ihre in Kurz- oder Langzeitarbeitslosigkeit entlassenen Beschäftigten, die in diesem Fall den Preis für die Fehleinschätzung des Bundesrats zu bezahlen hätten.

Das Gedankenexperiment deckt die einfache Logik politischer Null-Eins-Entscheidungsprozesse auf: Unter­schätzen Regierungen die Gefahren des Coronavirus, stehen sie selbst am Pranger. Für alle klar erkennbar, sind sie die Versager, die sich zu wenig um das Leben und zu viel um die Wirtschaft gekümmert hätten. Überschätzen sie die Gefahren und tun sie mehr als nötig, werden sie als umsichtige Mahner gelobt, die Gesundheit und Leben der Bevölkerung über ökonomische Interessen stellen. Es zeigt sich somit, dass Regierungen im Kampf ge­gen die Pandemie dazu tendieren dürften, die Gefahren des Coronavirus zu über- und die Folgekosten des Lockdown zu unterschätzen. Lockern sie die Beschränkungen zu weitgehend, wird ihnen der Schaden direkt angelastet. Tun sie zu viel, tragen alle anderen die Kosten.

Die Tragik der Fehleinschätzung liegt darin, dass die indirekten Folgeeffekte einer zu lange zu stark eingedämmten Wirtschaft und Gesellschaft eben nur scheinbar unsichtbar bleiben. Tatsächlich aber addieren sich die vielen dezentralen und kleinen ökonomischen Einzelschicksale halt doch zu einem beträchtlichen Gesamtschaden, was schon aus einer rudimentären Überschlagsrechnung ersichtlich wird.

Nimmt man die jährliche Wertschöpfung von rund 700 Mrd. Fr., zeigt sich, dass jede Woche, in der die schweizerische Volkswirtschaft nur mit halber Kraft ­vorankommen kann, zu Einbussen von rund 7 Mrd. Fr. führt. Die belasten zwar nicht direkt den Staatshaushalt, jedoch private Kassen. Vor allem aber schwächen Rezession und steigende Arbeitslosigkeit nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das Gesundheitswesen.

Wenn – völlig unstrittig – politisch alles zu tun ist, um möglichst vielen Menschen ein langes und gesundes ­Leben zu ermöglichen, dann geht das nicht gegen, sondern nur mit der Ökonomie. Die Empirie belegt sowohl im historischen Längs- wie aktuellen Quervergleich mit erdrückender Evidenz, dass sich eine starke Wirtschaft positiv auf die Lebenserwartung der Bevölkerung auswirkt. Sie ist die unverzichtbare (wenn auch nicht einzige) Voraussetzung für ein gut funktionierendes Gesundheitswesen. Wer, wenn nicht die Wirtschaft, produziert all die Apparate, Instrumente, Medikamente, Impfstoffe und Schutzeinrichtungen für Krankenhäuser und Intensivstationen? Wer, wenn nicht die Wirtschaft, sorgt für Versorgung und Logistik, Kommunikation und Informationen, um (Schwerst-)Erkrankte sachgemäss zu betreuen und Leben zu retten? Wird ein Lockdown zu lange zu stark beibehalten, werden Gesundheit und Leben weit jenseits der am Coronavirus Erkrankten gefährdet.

Bilanz erst in einigen Jahren zu ziehen

Ob der Bundesrat mit der schrittweisen Lockerung zu (wenig) weit geht, darüber kann erst in einigen Jahren Bilanz gezogen werden. In einem Langzeitvergleich wird festzustellen sein, ob 2020 (und wohl auch 2021) mehr Menschen starben oder schwer(st) erkrankten als in früheren Jahren. Eine korrekte Datenanalyse wird sich dabei nicht nur auf direkt dem Coronavirus zurechenbare Todesfälle oder Erkrankungen beschränken. Sie muss das grosse Ganze der (altersspezifischen) Lebenserwartung und des Gesundheitszustands einer Bevölkerung insgesamt mit der Vergangenheit konfrontieren.

Nur ein Gesamtvergleich aller Schwersterkrankungs- und Todesfälle wird aufdecken, wie gefährlich das Coronavirus tatsächlich sein wird. Nur «an» und «mit» Coronavirus Verstorbene zu zählen, liefert bloss einen ersten Eindruck. Der aber kann trügen. Deshalb gilt es, genauer hinzuschauen. Alle vielfältigen indirekten Effekte von sozialer Isolation, Stillstand der Wirtschaft, von Rezession und Arbeitsplatzverlust auf den physischen und psychischen (Gesundheits-)Zustand der Bevölkerung sind in den Vergleich einzubeziehen. Erst in der lang­fristigen Veränderung der (altersspezifischen) Lebenserwartung wird sich zeigen, ob der Bundesrat die Gefahr des Coronavirus unter- oder überschätzt hat.