Geistiges Eigentum statt geistiges Monopol

«Die Urheberrechts- und Patentrechte, die wir heute haben, sehen mehr aus wie intellektuelles Monopol als wie geistiges Eigentum» – das schreiben Brink Lindsey und Steven Teles in ihrem jüngsten Buch über die US-Wirtschaft («The captured economy»). Bedenken in Bezug auf übermässigen Schutz geistigen Eigentums als Hindernis für Innovation und deren Verbreitung sind nicht neu. Sie haben nun jedoch eine grössere Bedeutung erlangt, nachdem sich das Wissen als wichtigster Motor der Wirtschaftstätigkeit und der Wettbewerbsfähigkeit herausgestellt hat.

Zum Autor Zia Qureshi ist Senior Fellow an der Brookings Institution.

Digitale Technologien haben die Entstehung einer «immateriellen Wirtschaft» ermöglicht, die auf «weichen» Anlagen wie Algorithmen und Code-Zeilen beruht statt auf physischen Anlagen wie Gebäuden und Maschinen. In diesem Umfeld können Regeln für geistiges Eigentum Geschäftsmodelle neu definieren oder alte brechen; sie können ganze Gesellschaften umgestalten, da sie bestimmen, wie wirtschaftliche Gewinne geteilt werden.

Die Hauptmerkmale des heutigen Regimes des geistigen Eigentums wurden jedoch für eine ganz andere Wirtschaft festgelegt. Die Patentregeln spiegeln beispielsweise die seit langem gängige Annahme, dass ein starker Schutz einen wesentlichen Anreiz für Unternehmen darstellt, Innovationen voranzutreiben. Jüngste Studien u.a. von Petra Moser und Heidi Williams zeigen allerdings, dass sich wenige Belege dafür finden, dass Patente Innovationen fördern.

Höhere Marktkonzentration

Im Gegenteil, weil sie die Vorteile der etablierten Anbieter sichern und die Kosten für neue Technologien in die Höhe treiben, sind solche Schutzmassnahmen mit weniger neuen oder Folgeinnovationen, einer schwächeren Verbreitung und einer höheren Marktkonzentration verbunden. Dies hat in den vergangenen Jahrzehnten in vielen Volkswirtschaften mit dazu beigetragen, Monopolmacht zu stärken, das Produktivitätswachstum zu drosseln und die Ungleichheit zu erhöhen.

Patente sind auch ein Anreiz zu erheblichem Lobbying und zu Rent Seeking. Die Mehrheit der Patente wird nicht dazu verwendet, einen kommerziellen Wert zu erzeugen, sondern um ein defensives Rechtsdickicht zu schaffen, das potenzielle Konkurrenten fernhält. Während sich dieses System ausdehnt, nimmt auch das «Patent Trolling» zu (jemand erwirbt Patente, ohne sie verwenden zu wollen, sondern nur, um allfällige Patentverletzungen auszuschlachten), und die Zahl der Rechtsstreitigkeiten steigt. Klagen von Patent-Trollen machen mehr als drei Fünftel aller Klagen wegen Patentverletzung in den USA aus und kosteten die Wirtschaft im Zeitraum 1990 bis 2010 schätzungsweise 500 Mrd. $.

Manche Stimmen fordern nun, dass das Patentsystem einfach demontiert werden sollte. Doch das wäre ein zu radikales Vorgehen. Was wirklich benötigt wird, ist eine Überprüfung des Systems von oben nach unten. Das Ziel muss sein, übermässig breite oder strenge Schutzmassnahmen zu ändern, die Regeln an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen und den Wettbewerb zur Förderung von Innovation und technologischer Verbreitung zu stärken.

Weg vom Einheitsansatz

Eine Reihe von Reformen, die in Betracht gezogen werden sollten, würde sich auf die Verbesserung der institutionellen Prozesse konzentrieren. So sollte beispielsweise sichergestellt werden, dass das Streitschlichtungsverfahren die Patentinhaber nicht übermässig begünstigt. Andere Reformen betreffen die Patente selbst und umfassen die Kürzung der Patentdauer, die Einführung von Verfallsbestimmungen («use it or loose it») sowie strengerer Kriterien, die Patente auf wirklich sinnvolle Erfindungen beschränken.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt möglicherweise darin, den Einheitsansatz des derzeitigen Patentsystems durch einen differenzierten Ansatz zu ersetzen, der für die heutige Wirtschaft besser geeignet sein könnte. Patente haben in der Regel eine Laufzeit von zwanzig Jahren (Urheberrechtsschutz läuft über siebzig Jahre). Während eine relativ lange Patentlaufzeit für pharmazeutische Innovationen geeignet sein kann, weil sie langwierige und teure Tests erfordern, ist das für die meisten anderen Branchen weniger eindeutig. In digitalen Technologien und Software zum Beispiel haben neue Fortschritte viel kürzere Entstehungszeiten und führen in der Regel frühere Innovationen schrittweise fort. Das bedeutet, dass viel kürzere Patentlaufzeiten angemessen sein können.

Wenn sich die Aufsichtsbehörden entscheiden, Patente auf verschiedene Arten von Innovationen zuzuschneiden, müssen sie natürlich darauf achten, Patentsysteme nicht übermässig zu komplizieren. Um die richtige Kombination von Reformen zu finden, wären unweigerlich einige Experimente sowie eine sorgfältige Überwachung der Ergebnisse erforderlich, damit die Anpassungen vorgenommen werden können.

Die Gestaltung der richtigen Reformen ist nur ein Teil der Herausforderung. Mächtige Interessengruppen werden solche Reformen politisch behindern. Zum Glück kann das Anliegen einer Reform des Jahrzehnte alten Patentsystems gar nicht dringlicher sein. Wenn die Verteidiger des Systems wirklich versuchen, Innovation zu fördern, müssten sie Reformen begrüssen, auch wenn sie selbst davon betroffen wären.

Staatliche Forschungspolitik überdenken

Patente sind jedoch nicht das einzige wichtige Element des Innovationsökosystems. Regierungen fördern auch Innovation durch direkte Finanzierung von Forschung und Entwicklung und durch steuerliche Anreize. Auch hier ist Handeln gefragt.

Die Ausgaben der US-Regierung für Forschung und Entwicklung konzentrieren sich darauf, das öffentliche Gut der Grundlagenforschung zu fördern, was oft zu Spillover-Effekten führt, von denen die Wirtschaft insgesamt profitiert. Doch in den USA sind die F&E-Ausgaben der Regierung von 1,2% des BIP in den frühen Achtzigerjahren auf nunmehr die Hälfte dieses Niveaus gefallen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, öffentliche Forschungsprogramme neu zu beleben und einen breiten Zugang zu ihren Entdeckungen zu gewährleisten.

Darüber hinaus müssen F&E-Anreize für den Privatsektor (via Steuererleichterungen, Zuschüsse, Preise) Unternehmen auf gerechte Weise zugänglich gemacht werden. Eine Patentreform könnte beispielsweise durch das Verbot von Patenten aus staatlich geförderter Forschung ergänzt werden, um diese allen Marktteilnehmern zur Verfügung zu stellen.

Innovation demokratisieren

Viele bahnbrechende Innovationen, die von privaten Unternehmen kommerziell genutzt werden, stammen aus staatlich geförderter Forschung. Zu den aktuellen Beispielen gehören der grundlegende Suchalgorithmus von Google, wichtige Funktionen von Apple-Smartphones und sogar das Internet selbst. Regierungen sollten darüber nachdenken, wie sie den Steuerzahlern eine Beteiligung an solchen profitablen Ergebnissen aus öffentlich geförderter Forschung gewähren können, nicht zuletzt, um öffentliche F&E-Budgets aufzubessern. Hier spielt das Steuersystem eine wichtige Rolle.

Im weitesten Sinn sollte die Politik in einer zunehmend wissensintensiven Wirtschaft versuchen, Innovation zu demokratisieren, um die Schaffung und die Verbreitung neuer Ideen sowie einen gesunden Wettbewerb zu fördern. Das bedeutet, das System des geistigen Eigentums, das sich gerade in die entgegengesetzte Richtung bewegt, gründlich zu erneuern.

Copyright: Project Syndicate.