Geld ist günstig

Der Chipmaker Broadcom (AVGO 271.32 -2.23%) bietet den Aktionären des Konkurrenten Qualcomm 90 Mrd. $ an – in bar. Plus eine Tranche in Broadcom-Aktien; Qualcomms Schulden von 25 Mrd. $ kommen hinzu, so dass sich die Transaktion – die von der Zielgesellschaft nicht erbeten wurde – auf 130 Mrd. $ summieren würde. Einer der grössten Deals der Wirtschaftsgeschichte überhaupt, einer der grössten auch mit so hohem Cash-Einsatz.

Dieser Mega-Merger reiht sich ein in eine lange Serie. Die Niedrigstzinsen machen’s möglich: Es lassen sich riesige Finanzierungen schustern, Wille und Fähigkeit der Käufer und auch der federführenden Banken zum Risiko steigen.

Seit 2013 gab es eine Handvoll weiterer Geschäfte mit einem Gesamtvolumen im dreistelligen Milliardenbereich. Vor einem Jahr etwa wurde der Zusammenschluss der Braukonzerne Anheuser-Busch InBev und SAB Miller vollzogen; «Bud» legte etwas über 100 Mrd. $ in bar auf den Tresen, sozusagen. Der Handel ChemChina-Syngenta (SYNN 462 0%) (43 Mrd. $) war auch nicht von schlechten Eltern.

Der Anreiz für Unternehmensleiter, auf das günstige Geld zuzugreifen, ist übermächtig. Es ist rational, eine Wachstumsstrategie zusätzlich zu befeuern, wenn sich derart reichlich «Kohle» schaufeln lässt. Sollte jemals, in vielleicht noch fernen Zeiten weniger komfortabler Zinsniveaus, die eine oder andere Bilanz Schwächen zeigen, werden das andere sanieren. Im Übrigen ist ja auch betrieblich längst nicht jeder Zusammenschluss ein Erfolg, das kann sich rasch zeigen.

Die Geldpolitik der führenden Notenbanken trägt an den Finanzmärkten zur Blasenbildung bei. Auch die Vitalität des Geschäfts mit «Mergers and Acquisitions» ist ein Ausdruck davon; die Globalisierung ist eine zusätzliche Motivation dafür. Es werden noch viele gigantische Deals folgen.