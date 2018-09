Geldwäscherei holt die Banken ein

Am Montag Credit Suisse: eine Rüge in vier Fällen. Mitte der Woche die dänische Danske: ein Untersuchungsbericht zu verdächtigen Geldflüssen in der Höhe von 200 Mrd. €. Bereits zuvor die niederländische ING: 775 Mio. € Busse. Das Thema Geldwäscherei respektive die Aufarbeitung von Verfehlungen der Banken geht in eine neue Runde.

«Die steigende Zahl von Verdachtsmeldungen, verbesserte Aufklärungsmethoden und strengere gesetzliche Anforderungen führen zur vermehrten Ahndung der Nichteinhaltung von Geldwäschereibestimmungen», sagt Veit Buetterlin, Director Investigations, Disputes and Risk bei AlixPartners. Will heissen: Es werden weitere Geldwäschereirügen folgen, denn der Problemkreis ist riesig: «Wir schätzen, dass weltweit jährlich bis zu 2 Bio. € gewaschen werden», sagt Buetterlin. «Banken müssen ein System haben, dass risikoorientiert verdächtige Zahlungen identifiziert», sagt Florian Seiferlein, Senior Vice President Investigations, Disputes and Risk bei AlixPartners.