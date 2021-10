Fegefeuer der Eitelkeiten von Tom Wolfe

Ehrgeiz, Gier, Klassenkampf und Rassismus – was klingt wie die Zutaten für ein düsteres Drama, wird dank den treffenden Beschreibungen und dem beissenden Witz von Tom Wolfe zur unterhaltsamen Satire.Im «Fegefeuer der Eitelkeiten» verfolgen wir den Fall des Sherman McCoy vom erfolgreichen Wallstreet-Banker zum angeklagten Bösewicht in den Boulevardblättern. Seine (Haupt-)Peiniger sind der Staatsanwalt Larry Kramer und der Journalist Peter Fallow, die aber ebenfalls mit ihren eigenen Unzulänglichkeiten zu kämpfen haben.

Wie einst die Geschichten von Dickens wurde auch Wolfes bekanntestes Werk zuerst in einem Magazin veröffentlicht. Über 27 Ausgaben des Rolling Stone verteilt entfaltete sich Wolfes Sittengemälde der Stadt New York der Achtzigerjahre. Das erste Kapitel erschien 1984. Vor der ersten Publikation in Buchform drei Jahre später überarbeitete Wolfe seine teilweise erst knapp vor Redaktionsschluss eingereichten Texte noch einmal stark. Dennoch hilft es, die Genese des Buches zu kennen, wenn manchmal ein abrupter Sprung von einem Kapitel zum nächsten vollzogen wird oder einige Charaktere für hundert Seiten nicht mehr vorkommen.

Doch trotz der vielen Erzählstränge und den teilweise wenig entwickelten weiblichen Charakteren lohnt sich die (erneute) Lektüre dieses modernen Klassikers. Es gibt nur wenige Autoren, die es schaffen, dass die Lektüre von über 900 Seiten wie im Flug vergeht und man dabei mehrmals laut lachen muss. Wolfe ist einer von ihnen. Zudem sind die zentralen Themen in «Fegefeuer der Eitelkeiten» bis heute brandaktuell: Von öffentlicher Entrüstung, die das Leben der Betroffenen zum Spiessrutenlauf macht, über den Egoismus der Mächtigen bis zum Konflikt zwischen Schwarz und Weiss im US-Justizsystem.