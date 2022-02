Gelesen

«This is How They Tell Me the World Ends - The Cyberweapons Arms Race»

Es ist eine hoch aktuelle Geschichte, die Nicole Perlroth, Journalistin der «New York Times», ­erzählt: Von Cyberattacken waren globale Konzerne, NGO wie auch Schweizer Gemeinden wie das waadtländische Rolle im vergangenen Jahr gleichermassen betroffen. In ihrem Buch zeichnet Perlroth lesenswert, rasant, aber manchmal hart an der Grenze zur Paranoia nach, wie mit dem Aufkommen des Internets ein globaler Markt für Cyberwaffen entstanden ist. Geheimdienste und Staaten mischen in diesem ineffizienten und undurchsichtigen Markt mit. Hacker verkaufen gefundene Sicherheitslücken, sogenannte Zero Days, aber längst nicht mehr nur an Tech-Konzerne, damit diese sie flicken können, oder an Demokratien westlichen Zuschnitts zur Verteidigung. Am Wettrüsten im Cyberspace beteiligen sich längst auch China, Russland oder die Golfstaaten. Dazu kommen kriminelle Akteure, bei denen unklar ist, ob sie nicht wiederum im Auftrag anderer Länder oder Geheimdienste handeln. Dass die Cyberarsenale nicht nur auf irgendwelchen Servern gebunkert werden, zeigt unter anderem der Stuxnet-Angriff 2010 auf das iranische Atomprogramm. Russische ­Hacker haben in den vergangenen Jahren ­zudem immer wieder Infrastrukturanlagen in der Ukraine attackiert. Angesichts der Möglichkeiten und der teils zwielichtigen Akteure, die Perlroth beschreibt, überwiegt die Erleichterung, dass sich die globalen Schäden durch Cyberattacken bis jetzt noch in Grenzen halten. Sie zeigen sich aber nicht nur an der kritischen Infrastruktur eines Landes. Nicht zu vernachlässigen sind auch die weniger materiellen Folgen der diversen Datenleaks, zum Beispiel im 2016 im US-amerikanischen Wahlkampf. Ihre langfristigen Auswirkungen auf die Polarisierung unsere Gesellschaft sind noch nicht abschätzbar. Details zum Buch Autoren: Nicole Perlroth

Verlag: Bloomsbury USA

Erstmals erschienen: ­2021

Anzahl Seiten: 528

Preis: ab 39.90 Fr.