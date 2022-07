«Underground Economy – Wie Cyberkriminelle Wirtschaft und Staaten bedrohen»

Eine neue Branche ist entstanden, sie blüht im Geheimen: die Welt der Hacker. Cyberkriminelle bieten in verborgenen Foren alle erdenklichen Tools und Dienstleistungen an, um ­ahnungslosen Nutzern Login-Daten zu klauen, Schadcodes zu verbreiten, Netze zu infiltrieren, Daten zu stehlen, Unternehmen und Behörden zu erpressen.

Der Schweizer Journalist Otto Hostettler, der bereits ein Buch über das Dark­net vorgelegt hat, und der deutsche IT-Sicherheitsspezialist Abdelkader Cornelius zeichnen in diesem Buch das äusserst beunruhigende Bild einer weltweit tätigen und professionell operierenden Szene von Cyberverbrechern. Ihre Angriffe werden bösartiger, die Erpresser fordern höhere Summen, vorzugsweise natürlich von zahlungskräftigen Gesellschaften.

Diese Banden schrecken nicht davor zurück, Hardware und Fertigungsprozesse von Unternehmen zu manipulieren, lahmzulegen oder zu zerstören. Das kann Unternehmen vor existenzielle Schwierigkeiten stellen. Hostettler und Cornelius berichten über Diskussionen in geschlossenen Foren, sprechen mit Cybercrime-Ermittlern und zeigen, was gehackten Unternehmen droht und wie einfach Cyberkriminelle im Untergrund ihre illegalen Infrastrukturen und Geschäftsmodelle am Laufen halten.

Lange setzten Online-Betrüger, die es seit den Achtzigerjahren gibt, auf herkömmliche Währungen, doch das Aufkommen von Kryptowährungen, vor allem Bitcoin, hat wie ein Brandbeschleuniger für die hoch profitable «Industrie» der Hacker gewirkt. Kaum ein Spital, Wasser­versorger oder Transportunternehmen hat eine Chance gegen Angriffe durch Ransomware.

Für Staaten wiederum kann ein Cyberangriff wesentliche Teile der Volkswirtschaft oder gar die nationale Sicherheit bedrohen. Abschliessend führen die Autoren einige Hinweise an, wie sich Private und Unternehmen vor Hackerangriffen einigermassen schützen können. Ebenso legen sie dar, was im Ernstfall zu tun ist, sollte man trotz aller Vorsichtsmassnahmen von einem Hackerangriff betroffen sein.