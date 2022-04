«Unruhe im Kleinstaat. Der schweizerische Generalstreik von 1918 im internationalen Vergleich»

Der Landesstreik von 1918 gilt unter Historikern als grösster innenpolitischer Konflikt in der Schweiz im 20. Jahrhundert. Er dauerte vom 12. bis 14. November, etwa 250 000 Per­sonen legten die Arbeit nieder. Grosse Teile der Wirtschaft wurden lahmgelegt. Nach drei ­Tagen beendete die schiessbereite Armee den Arbeitskampf, drei Streikende in Grenchen wurden erschossen. Kein anderes Land erlebte damals eine solche Ausweitung des Konflikts zwischen Arbeiterschaft und Bürgertum.

Wie lässt sich der Ausbruch des landesweiten Generalstreiks erklären? Dieser Frage gehen Publizist Martin A. Senn und Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann in ihrem Buch «Unruhe im Kleinstaat» nach. Im Unterschied zum 1955 publizierten Standardwerk «Der Landesstreik 1918» von Willi Gautschi kommen sie zum Schluss, dass es sich bei der Arbeitsniederlegung in erster Linie nicht um eine Folge ökonomischer Umstände handelte, sondern vielmehr um eine politische Auseinandersetzung.

Gemäss den Autoren ist die internationale Perspektive bislang zu wenig genutzt worden. Im Buch vergleichen sie die Schweiz mit den in vielerlei Hinsicht ähnlichen Staaten Niederlande, Dänemark, Norwegen und Schweden. Doch während am Ende des Ersten Weltkrieges überall in Europa materielle Not herrschte, kam es nur in der Schweiz zu einer solchen ­Eskalation.

Warum? Die Autoren erläutern namentlich zwei politische Gründe. Erstens waren in all diesen Ländern Sozialdemokratie und Gewerkschaften erstarkt. In Norwegen und der Schweiz (trotz 31% der Stimmen für die SP in den Wahlen 2017) blieben sie jedoch von einer Regierungsbeteiligung ausgeschlossen. Das habe die Radikalisierung begünstigt.

Zweitens, schreiben die Autoren, spielte die Machtdynamik innerhalb des linken Lagers eine entscheidende Rolle. Die radikale Zürcher Arbeiterunion lehnte sich gegen den gemässigten Kurs des Oltener Aktionskomitees auf und handelte auf eigene Faust. Wäre die Sozialdemokratie früher politisch eingebunden worden, lautet ein Fazit der Autoren, hätte der Landesstreik möglicherweise verhindert werden können.