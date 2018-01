General Electric schreibt 10 Mrd. $ Verlust

(Reuters) Altlasten aus dem Versicherungsgeschäft und die Steuerreform in den USA haben General Electric (GE) im vierten Quartal 10 Mrd. $ Verlust eingebrockt. Für das gesamte Jahr 2017 berichtete das Konglomerat am Mittwoch in Boston über ein Minus nach Anteilen Dritter von 6,2 Mrd. $. Ein Jahr zuvor hatten 8,2 Mrd. $ Gewinn zu Buche gestanden. Die Belastungen aus alten Lebens- und Krankenversicherungen, vor denen GE schon vor einer Woche gewarnt hatte, summierten sich auf 6,2 Mrd. $. Dazu kommen 1,8 Mrd. an Firmenwert-Abschreibungen in der Finanzsparte. Die Steuerreform kostet den Siemens-Erzrivalen unter dem Strich 3,5 Mrd.

Doch auch ohne die Sonderbelastungen lief es schlecht. Der Umsatz ging im vierten Quartal um 5% auf 31,4 Mrd. $ zurück, der operative Gewinn je Aktie habe mit 1,15 $ am unteren Ende der Erwartungen gelegen, räumte Vorstandschef John Flannery ein. ImGesamtjahr schrumpfte der Umsatz um 1% auf 122 Mrd. $.

Vor allem das Kraftwerks-Geschäft verzeichnete zuletzt herbe Umsatz- und Auftragsrückgänge. 2017 habe GE schon 1,7 Mrd. $ Kosten eliminiert, rund die Hälfte davon bei den Kraftwerken, hiess es in der Mitteilung. 2018 sollen die Kostensenkungen zwei Milliarden Dollar erreichen. Auch Siemens (SIE 123.02 -1.69%) baut im Geschäft mit konventionellen Kraftwerksturbinen, das von der Energiewende gebeutelt wird, massiv Stellen ab. Lichtblicke sieht Flannery im Luftfahrt- und Medizintechnik-Geschäft.