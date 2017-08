«Woran sollte man sich von der endlosen Verstellung, Falschheit und Heimtücke der Menschen erholen, wenn die Hunde nicht wären, in deren ehrliches Gesicht man ohne Misstrauen schauen kann?» – das fragte, immerhin, der grosse Denker Arthur Schopenhauer (1788–1860). Ob das Antlitz dieses Komondors – einer Spielart des ungarischen Hirtenhunds – wirklich ohne Falschheit ist, lässt sich nicht erkennen: Zu verfilzt ist das Vieh. Schuld an der Ganzkörper-Rastafari-Mähne ist eben des Menschen Heimtücke. In dunkler Vorzeit begann unsereins, Wölfe zu domestizieren, Haushunde zu halten, Rassen zu züchten. Ähnlich gingen wir vor mit Wildschweinen, -rindern, -geflügel etc.; ebenso mit Gewächs: Ohne Mensch kein Mais, zum Beispiel, der stand nicht im Schöpfungsplan. Unterdessen heisst derlei «Tuning» in Fauna und Flora Gentechnik. Die ist heutzutage gewiss viel raffinierter und rasanter als die langwierigen Auswahl- und Kreuzungsmühen der Altvorderen, aber auch gefährlicher. Dennoch, sie steht in einer langen Traditionslinie. Ohne das Herumdoktern an der Natur wären wir immer noch Jäger und Sammler. Die Kritiker der Gentechnik übrigens versuchen sozusagen, die Angst davor zu klonen.