Geopolitik mit dem Scheckbuch

Die junge Asiatische Infrastrukturinvestmentbank hat bereits ein zügiges Programm absolviert, vom Aufbau ihrer Organisation bis hin zu ersten Projektvergaben. Die vor allem auf Pekings Betreiben Ende 2015 gegründete AIIB hielt im Juni im südkoreanischen Jeju die zweite Jahresversammlung ihres Direktoriums ab. Einen Monat zuvor, Anfang Mai, hatte die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) im japanischen Yokohama ihre 50. Jahresversammlung durchgeführt. Blickt man auf die Websites der beiden Institutionen, so fallen etliche Gemeinsamkeiten auf, wie etwa die besondere Förderung von ökologisch nachhaltigen Projekten. Unterschiede und Rivalitäten lassen sich indessen in den geopolitischen Prioritäten erkennen.

Im Gefolge der durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) akzentuierten Asienkrise von 1997/98 hatte Japan die Gründung einer asiatischen Version des IWF angeregt. Tokios Pläne wurden indessen rasch von den Protagonisten der klassischen Bretton-Woods-Institutionen vom Tisch gewischt. In westlichen Finanzkreisen machte das Gespenst einer ordnungspolitischen Verwilderung die Runde. Befürchtet wurde, dass ein asiatischer IWF zu einem Selbstbedienungsladen der Asiaten degenerieren würde. Heute, da der IWF mit seinem Engagement für die Eurozone seine ordnungspolitische Glaubwürdigkeit kräftig untergraben hat, sehen die Dinge anders aus.

Sachkompetenz und Klientelismus

Die chinesische Führung treibt sehr entschlossen und geschickt die Rückkehr des Landes zur Position der Weltmacht Nummer eins voran. Dazu gehört – neben der durchgreifenden Modernisierung der chinesischen Volkswirtschaft – die internationale Präsenz der Volksrepublik China. Auf der einen Seite lässt Peking die Nachbarn fühlen, wo der alt-neue Hegemon sitzt, wie sich etwa in der Verwandlung des Südchinesischen Meers in ein chinesisches Binnenmeer unschwer erkennen lässt. Andererseits nutzt China auch die Instrumente der Soft Power, von den in aller Welt präsenten Konfuzius-Instituten bis hin zur AIIB.

Als die Vorbereitungsarbeiten zur Gründung der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) im Gange waren, drängten die USA ihre Alliierten dazu, sich am Kapital des neuen Instituts nicht zu beteiligen. Selbst die sonst ultraloyalen Briten traten jedoch der AIIB bei (die Schweiz ist ebenfalls Mitglied), und unter den wichtigsten Verbündeten Amerikas hielten sich nur die Japaner an den Boykott. Auf der anderen Seite ist die Volksrepublik China seit 1986 Mitglied der von den Japanern dominierten Asiatischen Entwicklungsbank ADB. Seit der 1966 erfolgten Gründung kommt der Präsident der ADB stets aus Japan. Bei der AIIB führt nun der 68-jährige Chinese Jin Liqun, ein früherer Vizefinanzminister und Vizepräsident der ADB, die Geschäfte.

Bereits im Vorlauf zur Gründung der AIIB wurde wiederholt erklärt, dass das neue Institut in der Kreditvergabe und in der politischen Positionierung andere Prioritäten setzen werde als die Weltbank und der IWF. Unverkennbar war darin die Kritik enthalten, dass die beiden Bretton-Woods-Institute unter dem Vorzeichen des sogenannten Washingtoner Konsenses Bedingungen stellten, die nicht nur als Erosion der Souveränität der Kreditnehmer bezeichnet werden konnten, sondern die auch eine einseitige Bevorzugung von westlichen Entwicklungsmodellen enthielten. Unverkennbar war und ist, dass es dabei wesentlich auch um das Verständnis von Good Governance geht.

Beobachter der ersten Aktionen der AIIB halten der Projektauswahl Sachkompetenz zugute, weisen aber auch auf die geografischen Schwerpunkte hin: Eine deutliche Fokussierung auf Pekings geopolitische Interessen ist unübersehbar. Zwar gibt es auch Kredite an Indien, doch bei Indonesien, Bangladesch, Myanmar, Pakistan und einigen zentralasiatischen Kreditdestinationen ist nicht zu verkennen, dass hier auch klientelistische Absichten der Volksrepublik mit im Spiel sind. Schliesslich will China über das Südchinesische Meer hinaus in Zentralasien und im geopolitisch wichtigen Indischen Ozean die Mehrung seines Einflusses und das Containment, die Einhegung seines wichtigsten asiatischen Rivalen, Indien, sicherstellen.

Japanische Sorgen

Die Welt nimmt – teils mit Bewunderung, teils mit Besorgnis – die chinesische Renaissance zur Kenntnis. Gleichzeitig übersieht sie weitgehend Japans Kampf gegen den sich beschleunigenden Bedeutungsverlust, der nicht zuletzt auch mit dem dramatischen demografischen Niedergang der Inselnation zu tun hat. Die rasante Schrumpfung und Überalterung der japanischen Bevölkerung hat zur Folge, dass in immer mehr Wirtschaftsbereichen japanische Unternehmen nur noch dann wachsen können, wenn sie ihr Engagement in Übersee erhöhen.

Während bei den grossen Konzernen der Automobilindustrie die Globalisierung schon lange Tatsache ist, bemühen sich nun auch traditionell auf den japanischen Heimmarkt ausgerichtete Unternehmen wie beispielsweise die Transportgesellschaft Yamato Kureneko Takyubin, ihre Präsenz im Ausland entscheidend auszubauen.

Traditionell hat Japan seine Entwicklungshilfe eng mit den Interessen seiner Wirtschaft in Exportmärkten verbunden. Auch hat Ministerpräsident Shinzo Abe verstärktes Engagement der japanischen Diplomatie zugunsten der Förderung der internationalen Präsenz der japanischen Wirtschaft angeordnet. Eindeutig gibt es im Fall Japans erheblich weniger Berührungsängste zwischen Entwicklungshilfe, Diplomatie und Wirtschaftsförderung, als dies in manchen europäischen Ländern zu beobachten ist.

Der Rückzug der USA aus dem geplanten Handelsabkommen Trans-Pacific Partnership (TPP) war zweifellos ein herber Rückschlag für Tokio. Die japanische Regierung hatte viel politisches Kapital in dieses Vorhaben investiert, ehe Präsident Donald Trump den Teilnahmeverzicht der Vereinigten Staaten anordnete. Zwar ist noch die Rede davon, dass die TPP ohne die USA realisiert werden soll, doch sind Zweifel an diesem Ansatz angebracht. Damit liegt der Fokus für Tokio wieder verstärkt auf bilateralen Beziehungen mit den süd- und südostasiatischen Staaten sowie auf dem Instrumentarium der ADB.

Strategie spielt mit

In jüngster Zeit sind geopolitische Erwägungen zu einem wichtigen Treiber der innerasiatischen Handels- und Investitionsströme geworden. Natürlich reagieren japanische Unternehmen in erster Linie auf die Kaufkraft der neuen, rasch wachsenden Mittelschichten in Indien, Indonesien und Thailand. Doch ist unverkennbar, dass besonders hinter den milliardenschweren Investitionen in Infrastrukturvorhaben auch das Ziel steht, chinesischem Vorpreschen Einhalt zu gebieten. Dabei geht es um merkantilistische Vorteilsnahme sowohl in der Sicherung von Absatzmärkten als auch im Zugang zu Energiequellen und Rohstoffen. In dieses Bild passt, dass Japan der ADB, an deren Kapital das Land 15,6% hält, in jüngster Zeit mehr Mittel zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten zur Verfügung stellt.

Unverkennbar ist indessen, dass die japanische Kreditpolitik nicht mit der chinesischen Dynamik mithalten kann. Dies manifestiert sich im chinesischen Jahrhundertprojekt «One Belt, One Road» (OBOR) besonders deutlich. Zwar äussern einzelne Länder, wie unlängst Indien, Bedenken über den massiven chinesischen Einfluss, der sich in Eurasien durch OBOR Bahn brechen werde, doch letztlich wird sich wohl niemand auf Dauer den Verlockungen von Pekings Scheckbuchdiplomatie entziehen können.