Georg Fischer steigert Gewinn

(AWP) Der Industriekonzern Georg Fischer (FI-N 919 -1.5%) (GF) hat im Geschäftsjahr 2018 den Umsatz zum zweiten Mal in Folge zweistellig gesteigert. Der Gewinn nahm dabei ebenfalls klar zu, entsprechend soll auch die Dividende erhöht werden.

Der Umsatz erhöhte sich um 10% auf 4,52 Mrd. Fr., organisch lag das Wachstum bei 7%, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit hat sich das organische Wachstum im zweiten Semester spürbar verlangsamt – nach sechs Monaten lag der Wert noch bei 12%. Nach einem sehr starken ersten Halbjahr hätten die Märkte im zweiten Halbjahr unter den andauernden Handelsspannungen gelitten, heisst es dazu.

Unternehmenszahlen

in Mio. Fr. 2017 2018 +/– in % Auftragseingang 4274 4521 5.8 Umsatz 4150 4572 10.2 – organisch 6.5 – GF Piping Systems 1678 1821 8.5 – GF Casting Solutions 1482 1687 13.8 – GF Machining Solutions 992 1066 7.5 Ebitda 1) 491 529 7.7 Betriebsgewinn (Ebit) 352 382 8.5 – in % des Umsatzes 8.5 8.4 – GF Piping Systems 189 217 14.8 – in % des Umsatzes 11.3 11.9 – GF Casting Solutions 93 86 -7.5 – in % des Umsatzes 6.3 5.1 – GF Machining Solutions 82 88 7.3 – in % des Umsatzes 8.3 8.3 Gewinn 258 279 8.1 – nach Minderheitsanteilen 252 281 Operativer Cashflow 410 397 -3.2 Freier Cashflow 2) 204 147 -27.9 Nettoverschuldung (31.12.) 183 238 30.1 – als Ebitda-Vielfaches 0.4 0.4 Eigenkapitalquote in % 38 41 1) Betriebsgewinn (Ebit) vor Abschreibungen und Amortisation

2) vor Akquisitionen/Devestitionen