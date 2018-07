Georg Fischer übertrifft die Erwartungen

(AWP) Beim Industriekonzern Georg Fischer (FI-N 1318 0.61%) (GF) läuft es weiterhin rund. Im ersten Halbjahr 2018 steigerte das Unternehmen sowohl Umsatz als auch Gewinn markant, und die Gewinnmarge wurde gegenüber dem Vorjahr weiter verbessert. Im Ausblick zeigt sich das Unternehmen grundsätzlich zuversichtlich und steuert im Gesamtjahr einen Umsatz klar über der eigenen Zielsetzung an.

Der Umsatz erhöhte sich um 20% auf 2,40 Mrd. Fr., bereinigt um Wechselkurs- sowie Portfolioeinflüsse ergab sich noch immer ein organisches Wachstum von 12%. Gestützt habe dabei die weltweit positive wirtschaftliche Entwicklung, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit. Auch der Auftragseingang verzeichnete ein zweistelliges Plus und nahm auf 2,41 Mrd. zu.

Unternehmenszahlen

1. Halbjahr, in Mio. Fr. 2016 2017 2018 Auftragseingang 1851 2067 2406 Umsatz 1863 1992 2396 – Veränderung in % 3.4 6.9 20.3 – GF Piping Systems 750 826 947 – GF Casting Solutions 685 723 924 – GF Machining Solutions 428 444 525 Ebitda 1) 218 235 282 Betriebsgewinn (Ebit) 153 168 208 – Veränderung in % 19.5 9.8 23.8 – in % des Umsatzes 8.2 8.4 8.7 – GF Piping Systems 83 97 115 – GF Casting Solutions 54 53 60 – GF Machining Solutions 24 28 42 Gewinn 109 122 154 – Veränderung in % 36.3 11.9 26.2 Freier Cashflow -56 -31 -197 – vor Zu-/Verkäufen 25 -30 -55 Bilanzsumme per 30.6. 3126 3343 3858 Flüssige Mittel 411 485 528 Eigenkapitalquote in % 36 37 35 Nettoverschuldung 394 315 480 – als Ebitda-Vielfaches 0.9 0.7 0.9 1) Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation