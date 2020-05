Gering geschätzte Freiheitsrechte

Endlich ist es so weit: Seit Montagvormittag tagt das Parlament wieder – ein Schritt zur Normalität. Nur die gewählten Volksvertreter können den Bundesrat beaufsichtigen und ihn zurückpfeifen, wenn er zu weit geht, grundsätzlich. Ob das Parlament das auch wirklich tun wird, wird sich im Verlauf dieser ausserordentlichen Session bis Mittwoch zeigen.

Nötig wäre es, wie auch die von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga verlesene Erklärung des Bundesrats ganz zu Beginn der Situation zeigte. Zunächst: Wer von der Erklärung eine erste, auch selbstkritische, Bestandesaufnahme und eine Orientierung in die Zukunft erwartet hatte, sieht sich enttäuscht.

Mit kaum bedauerndem Unterton hielt die Bundespräsidentin fest, der Bundesrat habe «zur Bewältigung der Krise verschiedene Grundrechte beschneiden müssen», er habe in die Freiheit von Menschen und der Wirtschaft eingegriffen. Das trifft zu. Nur: Eine nähere Begründung, ob das wirklich in diesem Ausmass nötig gewesen ist, fehlte.

Dafür rief sie dem Parlament zu, es sei wieder voll in der Verantwortung, und die Demokratie sei zu stärken. Allerdings verträgt sich das ganz und gar nicht mit einem Notrechtsregime, das verfassungsrechtliche Grundrechte schwer verletzt. Es mag sein, dass ein derartiges Regime ausnahmsweise nötig wird. Es ist aber sofort abzuschaffen, wenn das nicht mehr der Fall ist.

Da will sich der Bundesrat jedoch (zu) viel Zeit lassen. Sommaruga kündigte an, spätestens bis 11. September eine Botschaft zur Überprüfung der Notverordnungen vorzulegen. Gleichzeitig schloss sie nicht einmal aus, dass allenfalls weitere notrechtliche Bestimmungen zur Anwendung kommen. Der bundesrätliche Aufruf «Lassen Sie die Demokratie wieder richtig aufleben» wirkt angesichts dieses Widerspruchs nicht sonderlich glaubwürdig.

Wenig Substanzielles bringt die Erklärung auch hinsichtlich der wirtschaftlichen Konsequenzen des Notrechtsregimes. Sommaruga wusste von «Härten» für viele Menschen und von Problemen in der Wirtschaft zu berichten.

Mit Verlaub: Das ist eine masslose Beschönigung der realen Lage. Der bundesrätliche Lockdown, der nach wie vor als gleichsam alternativlos dargestellt wird, hat die schwächsten Glieder der Gesellschaft am stärksten getroffen, und die Wirtschaft wurde, ohne ihr Verschulden, in die tiefste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gestürzt. Die Konsequenzen sind noch kaum absehbar, doch das bislang gewohnte Wohlstandsniveau rückt vorerst in die Ferne. Angesichts der bewusst provozierten wirtschaftlichen Katastrophe wirkt das Wort «Härten» schon fast zynisch.