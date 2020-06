Geschäftsklima in der Eurozone verbessert sich

(Reuters) Die Stimmung bei Unternehmern und Konsumenten der Euro-Zone verbessert sich nach dem Rekordeinbruch wegen der Corona-Krise spürbar. Das Barometer für das Geschäftsklima kletterte im Juni um 8,2 auf 75,7 Punkte, wie die EU-Kommission am Montag bekanntgab. Die Erholung verstärke sich. Von Reuters befragte Ökonomen hatten allerdings einen stärken Anstieg auf 80 Zähler erwartet. Optimistisch zeigten sich die Industrie-Manager und die Verbraucher. Aber auch bei den Dienstleistern, am Bau und vor allem im Handel hellte sich die Stimmung auf.

In den grössten Volkswirtschaften der Euro-Zone verbesserte sich die Stimmung – besonders stark in Frankreich (+9,4 Punkte), in den Niederlanden (+8,3), Spanien und Italien (je +8,2) und in Deutschland (+6,6).