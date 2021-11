Geschäftslage der Schweizer Unternehmen verbessert sich

Die Signale, dass die Schweizer Konjunktur nicht auf einen Abschwung zusteuert, mehren sich. Die Konjunkturumfragen der Kof zeigen, dass sich im Oktober die Geschäftslage der Schweizer Gesellschaften verbessert hat. Die Erwartungen der Unternehmen bezüglich der weiteren Entwicklung seien nach wie vor optimistisch, die Unsicherheit habe abgenommen, teilt die Konjunkturforschungsstelle der ETH mit. Die Erholung gehe weiter.

Insgesamt beurteilen die Unternehmen die Geschäftslage so gut wie im Frühjahr 2018. Zwischen den einzelnen Branchen bestehen weiter Unterschiede, aber der Abstand ist kleiner geworden. Zum einen holen besonders schwache Sektoren wie das Gastgewerbe auf, zum anderen hat sich in den besonders positiv bewerteten Wirtschaftszweigen wie der Industrie und den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen die Lage normalisiert.

Engpässe auch beim Personal

Herausragend in der aktuellen Analyse sind allerdings die Sonderfaktoren, mit denen die Unternehmen zu kämpfen haben. Die internationalen Lieferprobleme sorgen dafür, dass es vielerorts an Vorprodukten fehlt. Das betrifft nicht nur den Industriesektor, wo im Oktober knapp 60% der befragten Unternehmen angegeben haben, dass sie vom Fehlen von Waren, Vorprodukten und Betriebsmitteln betroffen seien. Im Grosshandel sagen das inzwischen sogar 70% der Betriebe. Auch das Baugewerbe und der Detailhandel sind betroffen. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an