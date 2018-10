Geschäftszahlen stossen verstärkt auf Kritik

Lange schienen Unternehmen am Aktienmarkt kaum etwas falsch machen zu können. Gesellschaften, die mit ihren Geschäftszahlen die Erwartungen übertrafen, wurden mit deutlichen Kursavancen belohnt – so weit, so gut. Doch selbst wer die Prognosen verfehlte, durfte mit gnädigen Anlegern rechnen.

Diese rosa Brille haben die Investoren in der Zwischenzeit abgelegt: In der Berichtssaison zum dritten Quartal sind sowohl an den amerikanischen als auch an den europäischen Börsen die Kursreaktion wesentlich schlechter ausgefallen – selbst bei Unternehmen, welche die vorgängigen Analystenschätzungen erfüllten.

Das ist nicht nur ein Zeichen dafür, dass sich die Nervosität unter den Inves­toren verschärft hat. Auch dürfte es ein Hinweis darauf sein, dass die Gewinnentwicklung für die Jahre 2019 und 2020 bislang zu zuversichtlich eingeschätzt wurde.