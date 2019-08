Geschichte treibt Handelskrieg

Ostasien hat mit dem unberechenbaren, kriegerischen Regime in Pjöngjang, mit den zahlreichen Inselstreitereien zwischen China und mehreren südostasiatischen Ländern, mit dem schwelenden Taiwankonflikt und mit der Unrast in Hongkong bereits genug Krisenherde. Nun liefern sich Seoul und Tokio auch noch einen Handelsstreit, der auf beiden Seiten von Emotionen begleitet und motiviert wird, die aus der blutigen Geschichte des 20. Jahrhunderts genährt werden. Bislang sind alle Vermittlungsversuche der USA gescheitert. Über die Region hinaus muss die jüngste Runde der japanisch-koreanischen Animositäten Besorgnis erregen, weil sie einen wachsenden Trend zeigt, politische Dispute auf dem Rücken des internationalen Handels auszutragen und dabei einen hohen wirtschaftlichen Preis in Kauf zu nehmen. Die Aussichten auf eine baldige Normalisierung stehen angesichts der scharfen Rhetorik auf beiden Seiten nicht günstig.

Zum Autor Urs Schoettli ist freier Publizist in Tokio.

In der Phase, als Globalisierung im Schwung war, gab es Stimmen, die den Anbruch eines rosigen Zeitalters der transnationalen Integration auch für Fernost prognostizierten. Es war, mit Blick auf Europa, gar von gemeinsamen Märkten und einer gemeinsamen Währung die Rede. Dabei fehlte es an jeder auch nur minimalen Kenntnis des historischen Umfelds. Die europäische Einigung wäre ohne die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich und ohne die multilaterale Sicherheitsarchitektur der Nato nie vonstattengegangen. Demgegenüber steht die japanisch-chinesische Aussöhnung nach wie vor aus und gibt es in Ostasien nur bilaterale Bündnisse zwischen den USA und einzelnen Staaten.

Streit über Reparationen

Die Last der Geschichte reicht im Fall von Korea und Japan weit vor den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und die Teilung der koreanischen Halbinsel durch einen eisernen Vorhang zurück. Tokio annektierte 1910 die koreanische Halbinsel als Kolonie des seit dem späten 19. Jahrhundert militärisch expansiven japanischen Imperiums. Die japanische Besetzung, die nicht nur von wirtschaftlicher Ausbeutung, sondern auch von einer aggressiven Politik der kulturellen Unterdrückung Koreas geprägt wurde, ging erst mit Japans Kapitulation im August 1945 zu Ende. Während des Koreakriegs (1950 bis 1953), der die Teilung der Halbinsel zwischen dem kommunistischen Norden und dem prowestlichen Süden bekräftigte, diente Japan den USA und ihren Alliierten als «unsinkbarer Flugzeugträger».

1951 unterzeichneten Japan und weitere 48 Staaten, darunter jedoch nicht die Sowjetunion, den Friedensvertrag von San Francisco. Dieser Vertrag verpflichtete Japan, die Unabhängigkeit Koreas anzuerkennen und Reparationen bilateral mit Korea zu regeln. Normalisierungsverhandlungen zwischen Tokio und Seoul begannen 1952 und mündeten erst 1965 in einen Grundlagenvertrag und einen Pakt zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Gemäss diesem Pakt zahlte Japan 300 Mio. $ Hilfe und gewährte weitere 200 Mio. $ Kredit. Damals entsprach diese Summe dem 1,6-Fachen des südkoreanischen Staatshaushalts und war ein wichtiger Impuls für den in jenen Jahren beginnenden wirtschaftlichen Aufstieg Südkoreas. Ein Teil des Geldes wurde von den südkoreanischen Behörden in der Form von Entschädigungen an von den japanischen Besatzern verpflichtete Zwangsarbeiter ausgezahlt.

Aus japanischer Sicht war damit die Kriegsschuld abgegolten, ehe 2005 der damalige südkoreanische Staatspräsident Roh Moo-hyun erklärte, dass der Pakt von 1965 nicht die Entschädigung der vom japanischen Militär verpflichteten Zwangsprostituierten umfasste. Im vergangenen Jahr schliesslich urteilte Südkoreas oberster Gerichtshof, dass das Abkommen von 1965 die Entschädigungsforderungen von individuellen Klägern nicht endgültig abgedeckt habe. Der Entscheid liess in Tokio die Alarmglocken läuten. Die japanische Regierung besteht darauf, dass mit dem Vertrag von 1965 alle Reparationsansprüche, ob kollektiv oder individuell, ein für alle Mal abgegolten worden sind. Dieser dezidierte Standpunkt ist natürlich auch Folge der Furcht, dass mit dem Eingehen auf diese Ansprüche nicht nur im Fall Koreas, sondern auch anderer Länder, die vom japanischen Imperium besetzt worden waren, die Pandorabüchse stets neuer Forderungen geöffnet würde. Ein japanischer Regierungsvertreter meinte, dass Tokio in dieser Frage «nicht einen Millimeter» nachgeben dürfe.

Im Juli verhängte Japan Exportbeschränkungen auf drei wichtigen Materialien, die von der südkoreanischen Halbleiterindustrie benötigt werden. Seoul bezeichnete diesen Schritt als Angriff auf einen seiner wichtigsten Industriezweige und reichte bei der Welthandelsorganisation WTO Beschwerde ein. Tokio wiederum bestritt, dass es sich um eine Strafe handle. Vielmehr habe Japan rechtmässig die Exporte eingestellt, da Südkorea nicht habe gewährleisten können, dass die Materialien nicht an Nordkorea fallen und dort für militärische Zwecke missbraucht werden können.

In der Folge entfernte die japanische Regierung Südkorea von der weissen Liste, auf der die Länder aufgeführt sind, die erleichterten Zugang zu Japans Markt geniessen. Im Gegenzug kündigte Seoul an, Japan von seiner eigenen weissen Liste zu entfernen. Auch stehen Drohungen im Raum, dass die Sicherheitszusammenarbeit zwischen den beiden Nachbarn eingeschränkt würde. Dies würde die Volksrepublik China und Nordkorea als lachende Dritte belassen. Inzwischen macht sich auch in der Bevölkerung Verärgerung bemerkbar. In Südkorea ist der Absatz von zuvor gefragten japanischen Konsumgütern rückläufig, und die Eskalation der bilateralen Spannungen schlägt auch im zuvor sehr beliebten beidseitigen Tourismus negativ zu Buche.

Geopolitische Verwerfungen

Durch politische Emotionalitäten verursachte Rückschläge im japanisch-südkoreanischen Handel sind nichts Neues. Besonnenere Kommentatoren in Seoul und Tokio sind der Meinung, dass sich die Gemüter in Kürze beruhigen und dass die führenden Wirtschaftsexponenten schon für eine Vermeidung grösserer Verwerfungen sorgen werden. In der Tat haben beide Seiten bereits an anderen Fronten mit einer Abkühlung der Wirtschaft zu kämpfen. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe mag derzeit auf ein etwas entspannteres Verhältnis zu China setzen, doch sind die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften Asiens notorisch volatil.

Während Chinas Präsident Xi Jinping und Shinzo Abe für die nächsten Jahre sicher im Sattel zu sitzen scheinen, sind in Südkorea im nächsten Frühjahr Neuwahlen für die Nationalversammlung fällig. Präsident Moon Jae-in steht wegen des unbefriedigenden Gangs der südkoreanischen Wirtschaft, aber auch wegen seiner Politik gegenüber Nordkorea bei seinen Landsleuten unter Druck. Es könnte sich sehr wohl herausstellen, dass er im Poker mit Abe und Xi die schlechteren Karten hat.

Hinzu kommt, dass die Unberechenbarkeit von US-Präsident Donald Trump wie ein schwerer Schatten über die Region liegt und bereits etliche geopolitische Verwerfungen bewirkt hat. Der Mann im Weissen Haus scheint gegenüber dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un ausserordentliche Nachsicht zu üben, derweil er die japanischen und die südkoreanischen Verbündeten wiederholt vor den Kopf gestossen hat. Seoul und Tokio sehen sich dem Vorwurf ausgesetzt, zu wenig für den amerikanischen Schutz zu bezahlen. Im Raum steht zudem auch die Androhung amerikanischer Massnahmen zur Korrektur der bilateralen Handelsdefizite.

Letztlich müssen die beiden Nachbarn es selbst an die Hand nehmen, die derzeitige Vertrauenskrise in den Griff zu bekommen.