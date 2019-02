Gesucht: visionäre Leader

Theresa May lässt keine Gelegenheit aus, ihre Unbeholfenheit zu demonstrieren. Am Wochenende ist in sozialen Medien ein kurzes Video aufgetaucht, in dem sie während des Gipfels arabischer Staaten und der EU in Ägypten beim Billardspielen mit Italiens Premier Giovanni Conte zu sehen ist. Dass ihr der Umgang mit Queue und Ball etwas schwerfällt, ist unverkennbar. In Erinnerung bleiben auch ihre Tanzversuche anlässlich eines Staatsbesuchs in Südafrika vergangenen Sommer, als sie von Schülerinnen dazu aufgefordert wurde. Seither bleibt der Übername Maybot, abgeleitet von ihren roboterhaften Bewegungen, an May haften.

Dass die Premierministerin sich für nichts zu schade ist, mag ihr durchaus Sympathiepunkte eintragen. Es kann aber nicht kaschieren, dass sie nicht die grosse und charismatische Leaderin ist, die das Land derzeit braucht, um durch eine der kritischsten Phasen seit Jahrzehnten geführt zu werden. Immer öfter hört man deshalb im Vereinigten Königreich Stimmen, die Leadership und Visionen fordern. Sie wünschen sich die Zeiten zurück, als das Vereinigte Königreich starke Persönlichkeiten an der Spitze wusste.

Winston Churchill etwa, den Grandseigneur der britischen Politik, Margaret Thatcher, die in den Achtzigerjahren Britanniens Wirtschaft wirksam privatisiert hatte – oder zuletzt John Major, der als Premierminister mit seiner EU-freundlichen Politik von der Linie seiner Vorgängerin Thatcher abwich.

Sie alle hatten Visionen, die sie kraft ihres Amtes umzusetzen versuchten. Zukunftsvorstellungen hatte auch Theresa May, als sie in ihrer ersten grossen Brexit-Rede nach der Abstimmung von einem «Global Britain», von einem weltweit orientierten Vereinigten Königreich, träumte. In kurzer Zeit verschwanden diese Visionen in der Schublade, es folgte die Kampfansage mit «Lieber kein Deal als ein schlechter Deal». Inzwischen ist Theresa May noch weiter zurückgekrebst. Seit dieser Woche heisst es: «Mein Deal – oder Brexit wird auf die lange Bank geschoben.»

Wenn Theresa May, die trotz aller Anfeindungen weiterhin täglich ein unglaubliches Arbeitspensum abspult, etwas vorgeworfen werden kann, ist es Sturheit. Sie war es, die die Limiten im Deal mit der EU auf der irischen Insel gesetzt hat. Dass die EU-Verhandlungsführer das Abkommen nicht nochmals öffnen möchten, ist begreiflich. Theresa Mays ständige Beteuerungen, dass sie mit den EU-Leadern konstruktive Gespräche geführt habe, ändern daran nichts.

Fast beispiellos ist, wie die Regierungschefin diese Woche bereits zum zweiten Mal die Abstimmung über ihren Brexit-Deal im Parlament kurzfristig verschiebt. Der Grund: Erneut hätte ihr eine Schmach gedroht, weil sie keine substanzielle Änderung erreichen konnte. Ihr kommt entgegen, dass die oppositionelle Labour-Partei unter ihrem Chef Jeremy Corbyn mehr mit sich selbst als mit dem Landeswohl beschäftigt ist.

Labour kämpft seit Monaten gegen Vorwürfe des Antisemitismus, genährt von Jeremy Corbyns Sympathien für Palästina. Erst vergangene Woche haben sich acht Abgeordnete aus der Labour-Fraktion verabschiedet und zusammen mit drei Tory-Rebellen, die müde von der Richtungslosigkeit in der Brexit-Frage waren, die neue Partei The Independent Group gegründet.

Derweil ist, bloss einen Monat vor dem fristgerechten Austritt aus der EU, die Zukunft des Vereinigten Königreichs noch weitgehend unbekannt. Sowohl May wie auch Corbyn agieren aus der Defensive heraus. Die Premierministerin, die ihre Politkarriere mit dem Durchbringen ihres Deals krönen wollte, muss nun nolens volens die ungeliebte Option einer Verlängerung der Austrittsfrist gemäss Artikel 50 in Erwägung ziehen. Oppositionschef Corbyn wiederum überraschte Anfang Woche mit seiner Kehrtwende, nun doch ein zweites Brexit-Referendum zu unterstützen. So viel Hilflosigkeit der Protagonisten weckt schon fast Mitleid.