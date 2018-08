Gesundheit – ein ökonomischer Sonderfall?

Freie Märkte sind aus zwei Gründen ein effizienter Weg, Menschen mit den Gütern und Dienstleistungen zu versorgen, die sie brauchen. Erstens zwingt der Wettbewerb zu stetiger Verbesserung; die Wirtschaft ist nicht statisch, sondern in ständigem Fluss, entsprechend den sich verändernden Gegebenheiten.

Zur Autorin Victoria Curzon Price war Professorin für politische Ökonomie an der Universität Genf von 1992 bis 2008.

Zweitens verfügen freie Märkte über einen Mechanismus des umgehenden Feedback: Via Gewinn bzw. Verlust wird zwischen guten und schlechten Ideen verlesen und werden die besseren Lösungen gefördert. Der Erfolg ist stets nur temporär, denn die Gesellschaft bewegt sich schnell weiter, um Lösungen für die nächsten Probleme zu finden.

Joseph Schumpeter beschreibt diesen Prozess als «kreative Zerstörung». Er hat den Vorteil der Spontaneität, naturgemäss ohne Weisungen von oben.

Auch andere Systeme wurden erprobt, etwa in der Sowjetunion, die versuchte, Produktion und Konsum zentral zu planen und den Plan auf staatliches Geheiss durchzusetzen. Man war davon ausgegangen, rationale Planung sei dem Marktchaos überlegen – und scheiterte kläglich.

Heute ist weitherum anerkannt, dass Bürokratie, wie gut die Absichten auch sein mögen, nicht imstande ist, rasch auf sich ändernde Gegebenheiten zu antworten, und allgemein nicht als Quelle von Innovation gilt. Zentrale staatliche Planung wird vom Markt überflügelt – sofern man ihm erlaubt, ungehindert zu funktionieren.

Das Gesundheitswesen aber wird überall als Sonderfall behandelt. Es ist ein Bereich von grösster Bedeutung, so wichtig, dass er nicht den freien Marktkräften überlassen werden kann. Freie Märkte sind ja schön und gut, so die Meinung, doch sie bringen Ungleichheit hervor.

Die Hersteller im Automarkt etwa besetzen jede erdenkliche Nische, vom einfachsten bis zum luxuriösesten Fahrzeug, vom Standardmodell bis zum komplexesten Gefährt, je nach Bedürfnissen und Budget. Wollten wir dies auf das Gesundheitswesen übertragen, müssten wir akzeptieren, dass es den Menschen freigestellt ist, sich für ein unterschiedliches Niveau von Gesundheitsleistungen zu entscheiden, je nachdem, was sie zu bezahlen bereit sind.

Dies läuft dem egalitären Prinzip zuwider, dass alle Zugang zu medizinischen Leistungen auf gleichem Niveau haben, unabhängig von der Zahlungskraft. Der Gedanke, den Vermögenden könnten bessere Gesundheitsleistungen offenstehen, schockiert viele Menschen zutiefst.

Angebot und Nachfrage treiben die Ausgaben

Dieses Prinzip allerdings ist ein «Gebrauch, wovon der Bruch mehr ehrt als die Befolgung». Die meisten Systeme erlauben ein gewisses Mass an privaten Versicherungen, die Leistungen über dem politisch festgelegten Standardrahmen bieten.

In Gesundheitssystemen, die die Nachfrage durch Rationierung an ein begrenztes Angebot anzupassen suchen, macht sich oft Korruption breit – eine eklatante Verletzung des Gleichheitsprinzips zugunsten der Reichsten und Mächtigsten. Selbst in den besten und unkorruptesten Systemen kann es nützlich sein, über gute Beziehungen zur Ärzteschaft zu verfügen, um rasch Zugang zu einer Behandlung zu erhalten.

Ist das Grundniveau der Leistungen zu hoch angesetzt, wird der Betrieb des Gesundheitssystems schnell zu kostspielig. Ist es zu niedrig, sind die Menschen unzufrieden und fordern das Recht, sich via Zusatzversicherungen bessere Leistungen zu erkaufen. Anders ausgedrückt: Ein Gesundheitssystem, das ein universelles, einheitliches Leistungsniveau für alle bietet, ist eine Utopie.

Dass dem so ist, liegt am Spiel von Angebot und Nachfrage. Soziale Gesundheitssysteme haben eines gemein: Sowohl die Patienten als auch die Leistungsanbieter sind von den Marktkräften abgeschirmt. Die Nachfrage wird nicht durch Marktpreise im Zaum gehalten, das Angebot unterliegt keinen Kostenrestriktionen.

Der Patient hat keine Vorstellung von den tatsächlichen Kosten der Gesundheitsversorgung und hat auch keinen Anreiz, Zeit damit zu verschwenden, sich darüber zu informieren. Ärzte, Spitäler, Pharmagesellschaften wiederum haben alles Interesse daran, die Nachfrage nach ihren Leistungen anzukurbeln. Auf beiden Seiten drängen die Marktakteure somit in dieselbe Richtung: zu noch höheren Ausgaben.

In Grossbritannien gewährt der Staat kostenlosen Zugang zu Gesundheitsleistungen für alle, finanziert aus den allgemeinen Steuern. Die Angebotsseite ist vertraglichen Regelungen unterworfen, doch es herrscht ein Oligopol. In Frankreich werden Gesundheitsleistungen von privaten wie auch staatlichen Anbietern bereitgestellt.

Eine universelle Krankenversicherung kommt für den grössten Teil der Kosten auf, finanziert über eine Abgabe von 13% auf Löhne und weiteren 9,2% auf Einkommen. Trotz der grosszügigen Finanzierung ist das System stets defizitär.

Der Patient bezahlt den vertraglich gebundenen Leistungsanbietern einen nominellen Betrag, der so festgelegt ist, dass er für einen gewöhnlichen Haushalt tragbar ist, und kann das Leistungsniveau mit einer privaten Zusatzversicherung anheben.

Anteil am BIP steigt stetig

In der Schweiz werden Gesundheitsleistungen von privaten und staatlichen Anbietern bereitgestellt und über eine obligatorische individuelle Krankenversicherung bezahlt, für die man unter rund siebzig Anbietern wählen kann. Das System ist nicht defizitär, doch die meisten Kantone gewähren Bedürftigen Prämienverbilligungen für die Krankenkasse, es wird also sowohl privat als auch staatlich finanziert.

Es ist transparent genug, um den stetigen Kostenanstieg offenkundig zu machen – anders als in Grossbritannien oder Frankreich, wo es statt steigender Versicherungsprämien eben immer längere Warteschlangen vor den Arztpraxen gibt.

Die Nachfrage ist meistens grösser als das Angebot, doch worin das resultiert, hängt letztlich von den institutionellen Rahmenbedingungen ab. In Grossbritannien wird der Angebotsmangel hauptsächlich über lange Wartelisten gehandhabt. In Frankreich gibt es eine Kombination aus verlängerten Wartezeiten für medizinische Behandlungen und regelmässigen Erhöhungen der Steuerbeiträge (beschönigend «allgemeiner Sozialbeitrag» genannt).

Die Schweiz erlebt Jahr für Jahr einen substanziellen Anstieg der realen Kosten der Krankenversicherung, obligatorisch und somit wie eine regressive Kopfsteuer sämtliche Versicherten treffend, Arm und Reich gleichermassen.

Da die Prämienverbilligungen für die zunehmend unpopuläre Krankenversicherung aus dem allgemeinen Steueraufkommen der Kantone geleistet werden, wird ein immer grösserer Anteil des Gesundheitssystems aus der progressiven Einkommenssteuer finanziert, was dem regressiven Charakter des Versicherungssystems zuwiderläuft.

Der Betrag, der in die Gesundheitsversorgung fliesst, kennt keine effektive Obergrenze, der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandprodukt (BIP) steigt somit stetig, zum Unmut der Stimmbürger und Steuerzahler, die, gefangen in der typischen Public-Choice-Falle, über keine einflussreiche Lobby verfügen.

Im Jahr 1980 machten die Gesundheitsausgaben noch 6% des Schweizer BIP aus. Mittlerweile sind es 12,2% (per 2016, die jüngsten verfügbaren Zahlen) – und ein Ende des Anstiegs ist nicht in Sicht, weil die Alterung der Bevölkerung fortschreitet und die Babyboomer im Ruhestand, mehr denn je, erstklassige medizinische Leistungen nachfragen, die die Ärzteschaft noch so gern bereitstellt.

Für ein Bonus-Malus-System

Gesundheit ist ein sehr hohes Gut, und es ist nur plausibel, dass eine wohlhabende Gesellschaft sich hier eine hochklassige Versorgung leisten will und auch leisten kann. Dennoch muss man feststellen, dass das gegenwärtige Ausgabenniveau alles andere als optimal ist, weil weder die Angebots- noch die Nachfrageseite des Gesundheitsmarktes Beschränkungen kennen. In welchem System auch immer: Solange Menschen nicht gezwungen werden, verantwortungsvoll zu agieren, klettern Nachfrage und Angebot Hand in Hand immer höher.

Jede Versicherung geht mit einem gewissen Mass an Moral Hazard einher: Sobald die Prämie bezahlt ist, neigen Menschen dazu, sich weniger verantwortungsvoll zu verhalten als vorher. Betrachten wir aber als Beispiel mal Autoversicherungen. Obwohl die Haftpflichtversicherung für Fahrzeughalter obligatorisch ist, leidet dieser Sektor nicht unter den gleichen Problemen wie das Gesundheitswesen.

Das deshalb, weil die «schlechten Risiken» – etwa Fahrer mit grösserem Unfallrisiko oder Unerfahrene – bestraft werden, indem die Prämie steigt oder der Betreffende gar von der Versicherung ausgeschlossen wird. Auch im Gesundheitswesen müsste es möglich sein, bis zu einem gewissen Grad ein Bonus-Malus-System einzuführen.

Es ist heute ohnehin im Trend, seinen Lebenswandel mit Blick auf gesünderes Verhalten zu optimieren. Vielleicht kann man bereits auf Big Data zurückgreifen, um die risikobezogenen Vorteile individueller Gesundheitsvorsorge zu ermitteln.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, im Schweizer Gesundheitssystem mehr Eigenverantwortung einzuführen. Zu einem gewissen Grad existiert sie bereits und müsste bloss noch verstärkt werden. So entscheiden sich manche Versicherte für einen höheren Selbstbehalt und profitieren im Gegenzug von niedrigeren Versicherungsprämien, weil sie einen grösseren Teil ihrer Gesundheitsausgaben selbst tragen. Ist dieser Selbstbehalt allerdings überschritten, kommt die Krankenkasse für 90% der weiteren Ausgaben auf, nach Überschreiten eines weiteren Schwellenwerts gar für 100%.

Wettbewerb unter den Spitälern

Dieses System fördert die übermässige Inanspruchnahme von Leistungen: Die Menschen beeilen sich, ihren Selbstbehalt auszuschöpfen und danach von kostenfreien Behandlungen zu profitieren. Es wäre einfacher und mit sinnvolleren Anreizen verbunden, wenn der Versicherte von Anfang an einen massgeblichen Anteil an allen Behandlungskosten tragen müsste und nur bei chronischen Krankheiten oder sehr teuren Behandlungen eine Erstattung erhielte.

Es ist ein wohlbekannter Grundsatz der Ökonomie, dass Angebot und Nachfrage durch Grenzkostenkalkulation bestimmt werden: Über Pauschalpreise und fixe oder niedrigere Kosten lässt sich die Entscheidung, ob eine Leistung in Anspruch genommen wird, nicht beeinflussen. Wollen wir also eigenverantwortlicher handelnde Patienten, nützt es nichts, an der Höhe des Selbstbehalts zu schrauben, wie vor kurzem vorgeschlagen wurde.

Auf der Angebotsseite könnten die staatlichen Spitäler privatisiert werden. Bereits gibt es ja viele rentable private Kliniken neben den stark geschützten und subventionierten kantonalen Einrichtungen. Zusätzlicher Wettbewerb würde alle Spitäler zwingen, mehr auf die Kosten zu achten und sich Innovationen zu öffnen.

Aber auch der Einfluss des Versicherungsobligatoriums auf die Marktstruktur ist nicht ausser Acht zu lassen: Es entsteht ein einziger riesiger Kuchen, und es bilden sich Kartelle, die ihn untereinander aufteilen wollen. Nicht von ungefähr begannen die Probleme im Schweizer Gesundheitswesen 1996, mit dem Inkrafttreten des KGV, das das Krankenversicherungsobligatorium auf Bundesebene einführte.

Die Reform des Gesundheitswesens ist ein komplexes Thema, das nicht leichtfertig in einem kurzen Artikel abgehandelt werden sollte. Die obigen Beispiele zeigen nur, in welche Richtung eine Reform gehen sollte, damit das Schweizer Gesundheitssystem von den enormen Vorteilen eines freieren Marktes profitieren bzw. die Nachteile von dessen Abwesenheit überwinden kann.

Die Alternative wäre eine Rationierung der medizinischen Leistungen, falls das Stimmvolk sich für eine monopolistische Einheits-Krankenkasse und eine Ausgabenobergrenze ausspricht. Nur: Von den Gesetzen der Ökonomie kann sich auch der Gesundheitsbereich nicht ausnehmen.