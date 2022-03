Gesundheit für das Portfolio

In der Kolumne vor zwei Wochen schrieb ich über den Stoxx Europe 600 Grundstoffe und erwähnte en passant Healthcare als Sektor mit einem positiven relativen Trend gemessen am MSCI Welt. In der Tat ist der MSCI Healthcare stärker als alle Indizes hochentwickelter Industrieländer, mit Ausnahme des kanadischen TSX Toronto Composite.

Ferner ist Healthcare relativ stark zu den MSCI-Sektoren Communication Services, Consumer Discretionary und Industrials und ganz leicht stärker als der MSCI Information Technology. Neutral ist er zu Consumer Staples, ­Financials, Materials, Real Estate und Utilities.

Deutliche Konturen

Man sieht also bereits recht deutliche Konturen eines Musters, das auf eine Kombination von volatilitätsarmen Segmenten und solchen setzt, die von zunehmender Inflation, steigender Rüstungsausgaben und höheren Zinsen profitieren oder wenigstens von Letzterem weniger nachteilig betroffen werden. Dabei fällt auf, dass die bescheidene relative Stärke zum MSCI ­Information Technology durch eine ­etwas höhere relative Stärke zu Software und relativer Schwäche zu Semiconductors zustande kommt. Ist es nicht so, dass ausser Küchenmesser alle Waffen Halbleiter-Chips beinhalten?