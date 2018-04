Gesundheitskosten eindämmen

Die eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober 2019 werfen ihre Schatten voraus. Die Parteien sind auf der Suche nach Wahlkampfthemen. Die CVP ist fündig geworden. Sie nimmt sich der Gesundheitskosten an. In der Tat, diese steigen seit Jahrzehnten stetig und kräftig. Wie in der vergangenen Woche veröffentlicht, wuchsen sie 2016 auf 80,7 Mrd. Fr. Gemessen am Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 3,8% und gemessen an 2012 von 16,5%.

Die CVP verspricht mit der Initiative «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen» die Eindämmung des Prämienwachstums. Ihr Rezept ist einfach: Gemäss Initiativtext sorgt der Bund zusammen mit den Kantonen und Leistungserbringern dafür, dass sich die Kostensteigerung «entsprechend der Gesamtwirtschaft und den durchschnittlichen Löhnen entwickelt. Er führt eine Kostenbremse ein».

Damit werde das Problem an der Wurzel angepackt, nämlich den steigenden Kosten, behauptet die CVP. Warum allerdings die Kosten steigen, wird nicht gefragt. Schon nur wenig Ursachenforschung zeigt, dass das Problem nicht auf diese simple Art gelöst werden kann.

Die wichtigsten Ursachen der Kostensteigerungen sind politisch kaum oder gar nicht beeinflussbar: die Alterung der Bevölkerung sowie der medizinische Fortschritt. Sie sorgen seit Jahrzehnten dafür, dass die Kosten steigen und alle Sparbemühungen weitgehend nutzlos verpuffen. Eine simple Kostenbremse hat eben gerade nichts mit Ursachentherapie zu tun, sondern ist reine Symptombehandlung. Zudem bleibt die Kernfrage offen: was genau geschieht, wenn die wie auch immer definierte Kostengrenze überschritten wird?

Neben den genannten Kostentreibern spielt auch eine Rolle, dass die Anreize im Gesundheitswesen nicht auf Sparen, sondern auf Expansion gestellt sind. Es ist, salopp formuliert, zu einem Selbstbedienungsladen geworden. Immerhin: Hier kann politisch interveniert werden.

Allerdings reicht eine Kostenbremse nicht, das System muss in wichtigen Punkten angepasst werden. Heute fehlen griffige Wettbewerbselemente weitgehend. Richtig eingesetzt, wären sie geeignet dazu, die Anreize von Expansion auf Sparen zu setzen, ohne dass eine medizinische Unterversorgung droht. Ein erster und zentraler Schritt wäre die Aufhebung des Vertragszwangs zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern.

Diese von Ökonomen immer wieder geforderte Massnahme läuft jedoch stets an den gebündelten Partikularinteressen der Leistungserbringer auf. So lange sich hier nichts ändert, dürfte eine Verlangsamung des Kostenwachstums Illusion bleiben. Die Gesundheitskosten werden wegen den genannten exogenen Kostentreibern weiter wachsen – daran lässt sich kaum etwas ändern. Eine Verlangsamung dieses Anstiegs dürfte nur über mehr Wettbewerb möglich sein. Die von der CVP vorgeschlagene Kostenbremse bringt da nichts – sie stellt im schlimmsten Fall die Weichen hin zu einer Rationierung im Gesundheitswesen.