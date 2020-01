Gesundheitspolitische Irrwege

Die Gesundheitskosen, und damit die Krankenkassenprämien, steigen seit Jahren und Jahrzehnten mehr oder weniger ungebrochen. Die Politik war bis heute nicht in der Lage, auch nur halbwegs griffige Massnahmen zur Eindämmung des Kostenwachstums zu beschliessen und umzusetzen. Das öffnet den Raum für simple Patentlösungen, die das Problem auf vermeintlich einfache Art und Weise zu lösen versprechen.

Derzeit sind zwei Vorstösse in diesem Sinn hängig, sie wollen sich das Vakuum zunutze machen. Die SP reichte ihre Prämien-Entlastungs-Initiative mit rund 118 000 Unterschriften ein. Das Anliegen scheint populär: Die Initiative verlangt, dass die Krankenkassenprämie nicht mehr als 10% der verfügbaren Einkommens ausmachen darf.

Übersteigen die Prämien diesen Wert, ist den Betroffenen mit staatlichen Prämienverbilligungen unter die Arme zu greifen. Die SP schätzt, dass dies pro Jahr Zusatzkosten von drei bis vier Milliarden Franken verursacht. Wie das Geld aufzubringen wäre, lässt sie offen.

Das ist eine reine Symptomtherapie, die Ursachen der Kostensteigerungen werden nicht einmal ansatzweise angegangen. Die Kosten für die öffentliche Hand würden dafür markant steigen. Mindestens zwei Drittel der Zusatzkosten hätte der Bund zu tragen, der Rest die Kantone. Mit der Initiative würde eine neue Umverteilungsmaschine in Gang gesetzt. Dieser Weg führt in die von der Linken traditionell angestrebte Einheitskrankenkasse.

Noch im Sammelstadium befindet sich die Kostenbremse-Initiative der CVP. Demnach dürfen sich die Kosten der obligatorischen Krankenversicherung nur im Gleichschritt mit den durchschnittlichen Löhnen entwickeln. Überschiesst die reale Entwicklung, muss eine Kostenbremse greifen. Wie diese auszugestalten ist, wann sie wie greifen soll – das ist alles offen. Auch dieser Weg setzt nicht an den Ursachen an, sondern will im Wesentlichen einen Kostenplafond definieren. Auch er führt in die Irre und zu einem noch stärkeren staatlichen Engagement.

Beide Initiativen schlagen simple Kuren für ein komplexes Problem vor, beide Vorschläge weisen letztlich in Richtung einer Verstaatlichung des Gesundheitswesens. In diesem Fall würden die Kosten erst recht explodieren. Das Nachsehen hätten in erster Linie diejenigen, denen die Initiativen zu helfen vorgeben – die mittleren und unteren Einkommen.

So lässt sich das Gesundheitswesen nicht reformieren. Es braucht zweierlei: erstens mehr Wettbewerb. Stichwort ist etwa die Aufhebung des Vertragszwangs zwischen den Versicherern und den Leistungserbringern. Zweitens sind organisatorische Massnahmen dringend. Gemeint ist etwa die monistische Finanzierung der Gesundheitsleistungen, alles soll aus einer Hand finanziert werden. Da ist im Parlament eine Lösung unterwegs. Ob sie allerdings zum Tragen kommt, ist noch offen. Das Gesundheitswesen kann nur mit derartigen Massnahmen reformiert werden. Schritte in Richtung einer Staatsmedizin dagegen sind fatal.