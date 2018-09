Boss Katana-50

Es gibt verschiedene Dinge, mit denen sich der Stress des Alltags vergessen lässt. Ein gutes Glas Rotwein etwa. Ein spannendes Buch vor dem Kaminfeuer. Oder, am wirkungsvollsten: die E-Gitarre eingestöpselt, den Verzerrer eingeschaltet und Black-Sabbath-Riffs runtergenudelt. Wer einen traditionellen Röhrenverstärker besitzt, der weiss jedoch: Der Sound entfaltet sich erst so richtig, wenn die Lautstärke aufgedreht werden kann – was der Popularität im Wohnblock kaum förderlich sein dürfte.

Eine Alternative bieten sogenannte Modeling Amps. Auf digitaler Basis simulieren sie diverse Verstärker und Effekte und behalten dabei unabhängig von der Lautstärke ein konstantes Soundprofil bei. Frühe Modelle schafften es jedoch nie so richtig, dem Spielgefühl eines Röhrenverstärkers nahezukommen. Mit Katana hat Boss – eine Tochter des Musikkonzerns Roland – nun eine Verstärkerserie lanciert, die für wenig Geld erstaunlich gut und natürlich klingt. Die nach japanischen Langschwertern benannten Amps sind in diversen Grössen verfügbar. Die Palette reicht von der batteriebetriebenen Mini-Version mit 7 Watt bis hin zu einer mit zwei 12-Zoll-Lautsprechern bestückten 100-Watt-Variante. Das hier getestete Modell erzeugt bereits mit einem 12-Zoll-Lautsprecher und 50 Watt ausreichend Druck, um sich im Bandgefüge gegen ein Schlagzeug durchsetzen zu können. Mit einem Gewicht von unter zwölf Kilogramm kann man den Amp transportieren, ohne sich einen Bruch zu heben. Für den Schlafzimmergebrauch kann die Endstufe des Verstärkers zudem von 50 auf bis zu 0,5 Watt reduziert werden.

Von Haus aus ist der Boss Katana-50 mit einer breiten Palette an Effekten ausgerüstet, die ordentlich bis sehr gut klingen – von einem Booster und typischen Klangmodulationen wie Chorus, Flanger und Phaser bis hin zu einem Delay. Über den USB-Port an einem Computer lassen sich zudem fertige Presets von der Boss-Website herunterladen oder die Klangparameter detailliert nach eigenem Geschmack modifizieren. Angesichts der diversen Stärken ist der Boss Katana-50 mit einem Preis von rund 200 Fr. fast unverschämt günstig – und damit nicht nur ambitionierten Hobbymusikern zu empfehlen, sondern auch all denjenigen, die ein potenzielles Weihnachtsgeschenk für die ersten musikalischen Gehversuche des Patenkindes suchen.