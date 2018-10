Google Pixel 2 XL

Kommende Woche wird es spannend. Google hat nach New York eingeladen, und allenthalben wird mit der Vorstellung eines neuen Smartphones des Internetkonzerns gerechnet. Mit der Pixel-Serie zeigen die Ingenieure von Google schon länger, wie sie sich die Zukunft des Smartphones vorstellen. Und das ist ganz schön aufregend, wie sich am Pixel 2 XL zeigt, dem noch aktuellen Google-Handy. Es lässt kaum Wünsche offen, obschon es bereits ein Jahr zu haben ist.

Zusammen mit HTC und LG hat Google das zweite Pixel entwickelt. Das erste Wow kommt beim Einschalten des Geräts: Das sechs Zoll grosse Display mit der leuchtstarken POLED-Technik stellt 2280 mal 1440 Bildpunkte gestochen scharf dar. Der Chip arbeitet schnell, alle Funkverbindungen sind an Bord. Fotos und Videos lassen sich die nächsten drei Jahre noch gratis und in voller Auflösung in der Google-Cloud speichern. Eine Speicherkarte fehlt beim Gerät daher, das mit 64 oder 128 Gigabyte ausgeliefert wird. Die eingebauten Lautsprecher klingen ordentlich, eine Audioklinke fehlt indes. Das Google-Handy ist gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.

Eine Besonderheit des Pixel 2 ist die Kamera, die – obschon ganz unzeitgemäss mit nur einer Linse ausgestattet – wunderbare Fotos schiesst. Sie löst mit 12,2 Megapixel auf und bietet eine Lichtstärke von f/1.8. Eine Besonderheit ist auch das Betriebssystem des Smartphones: Installiert ist Android – und zwar stets in der neuesten Version. Kein zweiter Smartphone-Anbieter erneuert seine Software so fix wie Google auf den Pixel-Geräten. Noch bis Ende 2020 soll es Updates geben. Überflüssige Apps, mit denen etwa Huawei oder Samsung ihre Smartphones vollmüllen, sucht man beim Pixel vergebens. Wer die untere Hälfte des Geräts zusammendrückt, startet den Google Assistant, einen virtuellen und nützlichen Helfer.

Natürlich wird das Pixel 3 mehr bieten: mehr Displayfläche etwa, mehr Rechenleistung. Doch das Pixel 2 XL bleibt auch ein Jahr nach Vorstellung ein tolles Gerät. Offiziell ist es in der Schweiz nicht zu haben, findet sich bei vielen Elektronikhändlern aber für um die 750 Fr. Wenn der Preis nach Vorstellung des Pixel 3 fällt, wird das Gerät zum Kauftipp.