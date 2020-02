Amazon Echo Studio

Die Schweiz ist für den Online-Handelsgiganten Amazon kein weisser, aber doch ein stark angegrauter Fleck. Viele Dinge lassen sich nicht oder nur über Umwege nutzen. Das gilt leider auch für den Amazon Echo Studio, den jüngsten Lautsprecher des Konzerns, der die virtuelle Sprachassistentin Alexa integriert hat und toll klingt. Wer etwas Mühe nicht scheut, bekommt für einen vergleichsweise niedrigen Preis guten und smarten Sound.

Der Echo Studio reiht sich ein in die Linie eigener Hardware des Unternehmens – deren Ziel es nicht zuletzt ist, die Klientel enger an den Internetkonzern zu binden. So funktionieren die Amazon-Dienste am besten auf den Echo-Geräten: sei es der hauseigene Streaming-Dienst Amazon Music oder das ebenfalls konzerneigene Hörbuchportal Audible oder natürlich Services, um mal schnell einen Stoss Windeln oder ein Sixpack zu bestellen. Alles machbar dank der virtuellen Assistentin Alexa: Die gehorcht aufs Wort, versteht aber doch vieles falsch. In ihrem Zusammenhang von künstlicher Intelligenz zu reden, beleidigt alle ernsthaften Anstrengungen auf dem Feld.

Trotzdem: Die Sprachsteuerung ist oft eine Erleichterung, beim Lauterstellen der Musik aus der Badewanne heraus, dem Abhören eines Rezepts beim Kochen oder dem Dimmen des Lichts, um nur ein paar Beispiele in einem smarten Zuhause zu nennen. Der Echo Studio setzt ein Amazon-Konto und die Alexa-App voraus. Eine fiktive Adresse in Deutschland und etwas Kenntnis rund ums eigene Smartphone, um die App auf das Gerät zu bekommen, sind hierzulande leider Voraussetzung.

Dann brilliert der Echo Studio vor allem mit seinem Klang. Hifi-Niveau schafft der Lautsprecher nicht, aber das 3,5 kg schwere Gerät liefert einen runden Stereoklang. Es lassen sich für etwas Heimkino-Atmosphäre sogar zwei Geräte koppeln und via Fire-TV-Adapter von Amazon mit dem Fernseher verbinden. Der Echo Studio kostet in der Schweiz um 220 Fr., ein fairer Preis, der etwas Mühe verlangt.