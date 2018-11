Apple iPhone XS

Keine Frage: Mit dem iPhone X hat Apple Trends gesetzt. Man muss sich nur die Armada aktueller Android-Geräte anschauen. Fast alle kopieren das Design des Premium-Platzhirschs. Seit ein paar Wochen ist das iPhone nun in der Version XS zu haben. Wieder setzt Apple Massstäbe, vor allem beim Preis. Ansonsten gibt es wenig zu meckern – zumindest für all diejenigen, die schon ein Apple-Gerät haben.

Die Verarbeitung des iPhone XS ist makellos, wie man es von Apple gewohnt ist. Da knarzt nichts. Der Rahmen besteht aus Edelstahl, Vorder- wie Rückseite aus Glas. Das Glas soll das widerstandsfähigste seiner Art sein, verspricht Apple. Gemäss Falltests im Netz allerdings empfiehlt sich eine Schutzhülle, um das makellose Aussehen der ersten Tage zu bewahren. Das Ein- und Untertauchen in Flüssigkeiten hält das Gerät aus, bis zu dreissig Minuten jedenfalls.

Der von Apple selbst entwickelte Chip bringt das iPhone XS auf Touren, auch bei aufwendigen Spielen oder Aufgaben kein Ruckeln. Der Akku hält problemlos einen Tag, aber auch nicht viel länger. Er lässt sich kabellos laden. Wie beim Vorgänger entsperrt die Gesichtserkennung das Gerät rasend schnell. Das funktioniert sogar im Dunkeln und viel besser als bei der Konkurrenz. Das Display gehört zum Besten, was es in einem Smartphone aktuell gibt. Ein Sensor passt nicht nur Helligkeit, sondern auch Farbtemperatur dem Umgebungslicht an. Das sorgt für augenfreundliches Lesen. Der Stereoklang überzeugt ebenso.

Die Kamera mit Duallinsen hat Apple noch einmal leicht verbessert. Vor allem mit schwierigen Lichtsituationen kommt sie wunderbar zurecht. Mehr als einen Zweifach-Zoom allerdings gibt es weiterhin nicht. Zoom-, Makroaufnahmen und solche bei schummrigen Licht beherrschen einige Android-Rivalen inzwischen besser, allen voran Huawei-Geräte. Videos nimmt das XS bis zu Ultra HD auf.

Alles in allem ist das iPhone XS ein gelungenes Upgrade – ab 1199 Fr. für die kleinste 64-Gigabyte-Version. Interessant ist das nur für Besitzer älterer iPhones. Für diejenigen, die ohne das Apple-Betriebssystem iOS leben können, lohnt ein Blick auf andere Geräte. Hier gibt es für weniger Geld Vergleichbares, teils gar mehr.