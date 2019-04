Beeline Smart Compass

Endlich wieder Velo-Zeit: ob elektrisch oder mit eigener Muskelkraft, so wie früher. Doch manches Mal, im Stadtverkehr ebenso wie über Land, vermisst der Fahrer den Wink mit dem Zaunpfahl, ob nun der Weg rechts oder links zum Ziel führt. Klar, das 1000-Fr.-Smartphone lässt sich inzwischen per Halterung problemlos am Lenker fixieren, doch dann ist Panik angesagt bei jeder Bodenwelle. Das kleine Gerät Beeline Smart Compass will da helfen. Es wird an den Lenker gesteckt und zeigt den Weg – so einfach kann Technik funktionieren.

Ohne Smartphone bleibt auch das Beeline-Navi nutzlos. Es verbindet sich per Bluetooth-Funkverbindung mit dem Gerät und bekommt hierüber die Anweisungen für den Weg. Die App ist einfach gestaltet und nutzt Kartenmaterial von Google. In einer ersten Version hat die Software nur die Richtung zum Ziel per Pfeil angezeigt. Das führte unterwegs in manche Sackgasse. Zum Glück hat ein Update des Programms für Abhilfe gesorgt. Nun gibt es einen «Route Mode». So weist Beeline den Weg, wie man es vom Navi gewohnt ist.

Die Hardware selbst, finanziert über eine Kickstarter-Kampagne, schaut tadellos aus. Das kleine Gerät wirkt wie ein Tacho, zeigt auf Wunsch auch das Tempo. Es steckt zum Schutz in einer Silikonhülle, die zugleich als Halterung für den Fahrradrahmen dient. Clever. Regen und Schnee hält es aus, nur die Bedienbarkeit des berührungsempfindlichen Displays leidet darunter. Die Anweisungen auf dem Bildschirm des Beeline sind denkbar einfach: Ein Pfeil zeigt Richtung und Entfernung, entweder bis zum Ziel oder zur nächsten Gabelung. Bei Dunkelheit geht automatisch die Hintergrundbeleuchtung an. Streckendaten einer Tour lassen sich auf das Sportportal Strava laden.

Ohne Licht hält der Akku des Beeline dreissig Stunden, im Standby Monate. Die Konkurrenz am Fahrradlenker ist inzwischen enorm. Der Beeline Smart Compass liegt weit vorn, da er einfach zu bedienen und robust ist. Er lässt sich für gut 130 Fr. beim Hersteller ordern.