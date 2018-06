Bowers & Wilkins P5 Wireless

Ein Kopfhörer hat zwar nur eine Aufgabe: Musik wiederzugeben. Die hat es aber in sich. Egal, ob das Geschrei von Cedric Bixler-Zavala im Lärm von At the Drive-in, Björks zarte Stimme über wummernden Bässen und flackernden Klanglandschaften oder Glenn Goulds nuancierte Interpretation von Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen. All das muss er reproduzieren können, ohne Abstriche zu machen. Der Bluetooth-Kopfhörer P5 Wireless kann das und erfreut auch zwei Jahre nach Markteinführung mit seiner Qualität.

Eine Stärke des P5 Wireless ist das Klangbild. Der Bass ist satt, überschwemmt aber nicht den gesamten Frequenzbereich. Die Mitten sind klar und die Höhen sauber und nie zu laut. Das zeigt der Kopfhörer beispielsweise bei «Yes! I Am A Long Way From Home» der Post-Rock-Band Mogwai. Während des gesamten Stücks sind die einzelnen Instrumente zu erkennen – selbst im lauten Schlusscrescendo. Der Kopfhörer kann aber nicht nur Lärm. Er arbeitet auch subtilere Klänge heraus. Weitere Qualitätsmerkmale sind die Dynamik und die Detailtreue der Wiedergabe. Auch die Räumlichkeit des Klangbilds überzeugt.

Der P5 Wireless stammt aus der britischen Audioschmiede Bowers & Wilkins, die seit 1966 primär Lautsprecher herstellt. Er ist 213 Gramm leicht und ist dank verstellbarem Bügel und Echtlederpolster bequem zu tragen. Die Ohrmuscheln sind drehbar, und der Kopfhörer findet so einfach Platz in der mitgelieferten Stofftasche. Über zwei Tasten an der rechten Ohrmuschel lässt sich die Lautstärke regulieren. Eine dritte startet und stoppt die Musik.

Zwei Mikrofone ermöglichen zudem den Einsatz beim Telefonieren. Der Akku reicht für bis zu siebzehn Stunden. Aufgeladen wird er mit einem USB-Kabel. Zur Not kann der Over-Ear-Kopfhörer dank Klinkenkabel auch als normaler Kopfhörer benutzt werden. Der Preis von 325 Fr. ist zwar nicht günstig. Der P5 Wireless ist es aber zweifelsohne wert.