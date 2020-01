Celestron NexStar 6SE

Aktienkurse lassen sich aus Sternenbildern und Planetenkonstellationen zwar nicht ablesen. Der Nachthimmel lädt jedoch auch sonst zu spannenden Entdeckungsreisen ein. Sich zurechtzufinden, ist aber nicht ganz einfach. Für das kleine Budget gibt es Apps zum Sternengucken. Sie sind meist mit dabei und sorgen durch den Einsatz von Augmented Reality für leichtere Identifizierung diverser Himmelsphänomene. Ihr Nachteil ist aber, dass sie nur zeigen, was auch von blossem Auge sichtbar ist.

Wer mehr sehen will, greift zu einem Teleskop. Beispielsweise zum hier getesteten NexStar 6SE von Celestron. Rund 350-mal lassen sich Objekte damit vergrössern. Der Blick durch das Teleskop des US-Herstellers enttäuscht nicht. Je nach Wetter war im Test etwa der Planet Jupiter mit einigen seiner Monde zu sehen. Bei Vollmond zeigten sich sogar die Umrisse der verschiedenen Krater des Erdtrabanten. Bis dahin ist jedoch einiges an Vorarbeit und Tüftelei nötig. Geliefert und transportiert wird das NexStar 6SE in einem Koffer. Teleskop und Stativ müssen erst einmal zusammengeschraubt werden. Das Teleskop wird am besten freistehend, ausserhalb von einem stark besiedelten Gebiet, aufgestellt, ansonsten wird die Aussicht durch Lichtverschmutzung getrübt. Klare, nicht bewölkte Nächte sind für astronomische Beobachtungen besonders geeignet. Batterien liefern unterwegs Energie. Es lässt sich aber auch ein Kabel anschliessen.

Nach dem Aufbau kommt die computergesteuerte Suchfunktion beim NexStar 6SE zum Einsatz, eine Eigenentwicklung von Celestron. Sie ermöglicht, je nach Beobachtungsort und -zeitpunkt, eine automatische Bestimmung der Himmelsobjekte. Einmal gefunden, lassen sie sich auch automatisch in ihrer Bahn über das Firmament nachverfolgen. Praktisch, wenn das Teleskop mit einer Kamera verbunden wird. Unter anderem dafür ist zahlreiches Zubehör erhältlich. Im Praxistest hat die Unterstützung durch den Computer aber nicht funktioniert. Dem Blick durch das Teleskop tut dies jedoch keinen Abbruch. Das NexStar 6SE lässt sich auch ohne diese technischen Hilfsmittel verwenden. Mit einem Preis von rund 1200 Fr. ist das Instrument allerdings nicht gerade günstig. Geeignet ist es deshalb am ehesten für ambitionierte Hobbyastronomen.

Das Testgerät wurde von Digitec Galaxus zur Verfügung gestellt.