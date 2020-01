Crosscall Trekker X4

Wer im hart umkämpften Smartphone-Markt mithalten will, muss sich seine Nische suchen. Die französische Crosscall setzt auf wasserdichte, robuste Smartphones mit langer Akkulaufzeit und einigen Extras. Das Trekker X4 beispielsweise will als Outdoor-Smartphone zugleich die Action Cam überflüssig machen. Das kommt nicht billig. Doch wer genau so ein Nischenprodukt sucht, wird nicht enttäuscht.

Französisch ist Crosscall natürlich nur bis zu einer gewissen Grenze: Gefertigt werden die Geräte wie bei so gut wie allen anderen auch in China. Dennoch ist den Entwicklern im Nachbarland etwas Bemerkenswertes gelungen: Sie haben ihren Geräten ein eigenständiges Design verliehen in einer Industrie, in der ein Smartphone kaum vom anderen zu unterscheiden ist. So dominiert beim Trekker X4 natürlich ebenso das etwas leuchtschwache 5,5-Zoll-Display die Vorderseite. Doch der asymmetrisch geformte Ohrhörer in Silber sticht ebenso hervor wie die tropfenförmige Linse auf der Rückseite. Mit einem Fischaugen- und einem Teleobjektiv sowie einem 6-Achsen-Bildstabilisator soll die Kamera eine Action Cam ersetzen. Fotos und Videos gefallen – aber an die Qualität einer GoPro kommen sie doch nicht heran. Zum Bearbeiten von Aufnahmen bringt das Trekker X4 bereits recht brauchbare Software mit. Interessant auch die mitgelieferte App X4 Sensors, über die sich von der Temperatur über die Luftfeuchtigkeit hin zum UV-Wert viele Werte auslesen lassen. Auf der Rückseite findet sich auch ein Magnetport, über den sich verschiedenes Zubehör von Crosscall anschliessen lässt. Ein X-Blocker, um das Gerät in Halterungen stabiler zu befestigen, befindet sich schon im Lieferumfang.

Die weitere technische Ausstattung entspricht eher der Mittelklasse, genügt aber, um das Smartphone ruckelfrei anzutreiben. Den stolzen Preis von aktuell 650 Fr. verlangt Crosscall vor allem für die Robustheit des Trekker X4. Andere Outdoor-Geräte kommen leider auch nicht viel billiger. Unverzeihlich: Zum Zeitpunkt des Tests sind die Sicherheitsupdates der Android-Software ein halbes Jahr alt. Das darf nicht passieren. Und trotzdem: Die Auswahl für Outdoor-Freaks ist nicht sonderlich gross. Mit dem Trekker X4 erhalten sie ein Gerät mit einigen Macken, aber auch Besonderheiten.