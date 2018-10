DJI Mavic 2 Pro

Der Himmel ist klar, am Horizont geht langsam die Sonne auf, ein paar Vögel zwitschern. Es könnte der perfekte Morgen sein – wäre da nicht ein nerviges Summen. Nur allzu oft werden die schönsten Aussichten durch das Geräusch einer nahen Fotodrohne gestört. Nicht mit der neuen Mavic 2 Pro von DJI: Ganz geräuschlos ist sie leider nicht, doch der hochfrequente Ton gehört der Vergangenheit an. Auch sonst überzeugt das neueste Modell des chinesischen «Marktführers für benutzerfreundliche Drohnen- und Luftbildsysteme», so DJI selbst. Das Flugobjekt ist dank Videoanleitung schnell zusammengesetzt und mit dem eigenen Smartphone verbunden. Dieses dient dann gleich als Bildschirm, der in den mitgelieferten Controller eingesetzt wird.

Mit der unterstützten Flugsteuerung wird das Fliegen zum Kinderspiel: Starten und landen kann die Drohne per Knopfdruck, die Navigation ist intuitiv, und dank Stabilisator braucht es nur wenig Übung, um sicher zu fliegen und die ersten Schnappschüsse zu machen.

Mit einem Gewicht von 907 Gramm wiegt die Mavic 2 Pro deutlich mehr als die Vorgängerversion, und eine Haftpflichtversicherung ist gesetzlich vorgeschrieben. Im Vergleich zu früheren Modellen bringt sie aber auch klare Verbesserungen mit. Die eingebaute Kamera des schwedischen Herstellers Hasselblad – 2017 von den Chinesen übernommen – hat eine Fotoauflösung von 20 Megapixel und einen vergleichsweise grossen 1-Zoll-Sensor. Das sorgt auch bei schlechtem Licht für gute Bilder. Dank der hohen Rechenleistung setzt das Gerät selbst grosse Panoramabilder schnell zusammen. Trotz der verbesserten Effizienz ist die leicht verlängerte Laufzeit der Batterie ein Segen: Bis zu 30 Minuten lang kann man Fotos schiessen und Videos machen.

So viel Technik hat seinen Preis: Für um die 1500 Fr. ist das Drohnenwunder zu haben. Zudem braucht es trotz simpler Handhabung etwas Übung, damit auch die Aufnahme eines Sonnenaufgangs gut gelingt.

Testgerät von Digitec