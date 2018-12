Fitbit Charge 3

Vibriert das Handgelenk, ist es wieder Zeit, aufzustehen – zumindest wenn es nach dem Fitnesstracker geht. 250 Schritte später bedankt er sich, erneut mit einem kurzen Vibrieren, und verstummt dann für eine knappe Stunde. Das Ziel ist offensichtlich: Das Fitbit Charge 3 will faule Büromenschen und Sportmuffel zu mehr Bewegung verhelfen. Gerade in den kalten Tagen um Weihnachten soll es uns davor bewahren, zu lange am selben Ort sitzen zu bleiben. Alles im Sinne der Gesundheit.

Auch das neueste Modell aus der Charge-Reihe ist mehr als ein Schrittzähler und versteht sich als «Gesundheitstracker»: Es misst die Herzfrequenz, zählt die Anzahl Stockwerke und hat sogar eine Yogafunktion. Wie die meisten seiner Art kommt auch das Charge 3 als praktische Armbanduhr daher. Dabei ist es aber schlichter als etwa die Sportuhren von Garmin oder die Pulsmesser von Polar und so für den Alltag geeigneter. Dafür kann es etwas weniger: Es ist wasserdicht, doch die Schwimmfunktion taugt nicht viel. Ein Ortungssignal sendet das Charge 3 nicht. Beim Joggen oder Radfahren kann es zwar über Bluetooth das GPS des Handys nutzen, doch in der Praxis versagte die Verbindung zu oft. Ein klares Plus ist dagegen die Akkulaufzeit von bis zu einer Woche.

Daten werden direkt auf dem kleinen Display angezeigt. Die Bedienung mit einem Knopf und Wischbewegungen ist einfach. Auf dem Smartphone lassen sich mit der übersichtlichen Fitbit-Applikation die Daten schön darstellen und die Ziele personalisieren. Daneben bietet das Charge 3 Funktionen wie etwa kontaktloses Zahlen und Wecker. Oder eben den Vibrationsalarm, der für 140 Fr. zwischendurch daran erinnert, auch mal vom Weihnachtstisch aufzustehen. Alles schön, aber nicht viel besser als beim Vorgänger – oder der Konkurrenz aus China, die es für weniger als 25 Fr. gibt.