Garmin Fenix 5 Plus

Die Fenix 5 Plus allein als Sportuhr abzutun, würde dem Gerät von Garmin nicht gerecht. Der Fitnesscomputer am Handgelenk ist ein Tausendsassa für Sport- und Tech-Enthusiasten, der nur wenige Wünsche offen lässt. Sogar Landkarten sind auf der Fenix 5 Plus vorhanden zur Navigation beim Wandern, Joggen oder Velo fahren. Das funktioniert klasse. Natürlich hat das seinen Preis: Die günstigste Version der Fenix 5 Plus kostet derzeit um die 630 Fr.

Für Garmin, mit Sitz in Schaffhausen und operativer Zentrale in Olathe im US-Bundesstaat Kansas, ist die Fenix-Serie ein Erfolg. Die Outdoor-Sparte macht einen Grossteil des Geschäfts des ehemaligen Navigationsspezialisten aus. So ist auch die Ortung per Satellit eines der wesentlichen Merkmale der 5 Plus. Vorinstalliert sind farbige TopoActive-Karten mit einer Funktion namens «Trendline Popularity»: Bei der Routenplanung werden Streckenabschnitte bevorzugt, auf denen andere Nutzer häufig trainieren. So lassen sich mit der Uhr auf einfache Weise etwa auf Dienstreisen beliebte Joggingrouten finden. Auch über den Computer können Routen erstellt werden, etwa über die beliebte Outdoor-Webseite Komoot. Auf die 5 Plus lassen sich Apps laden, die direkt mit Komoot verbinden.

Die Garmin-Uhr besitzt aber auch die klassischen Funktionen einer Fitnessuhr: Sie zählt Schritte und Kalorien, überwacht den Schlaf und den Puls. Die Herzfrequenzmessung klappt auch ohne Brustgurt recht genau. Altimeter und Barometer bringen nützliche Funktionen für Bergbegeisterte mit. Die Zahl der Sportarten, die mittels der 5 Plus aufgezeichnet werden können ist enorm: Radfahren, Schwimmen, Laufen, natürlich, aber auch Segeln, Kayak, Yoga oder Stepper. Die Bedienung über die fünf Tasten der Uhr braucht eine Weile. Es gibt zahllose Menüs und Untermenüs. Hier könnte sich Garmin ein wenig mehr Benutzerfreundlichkeit bei den Rivalen abschauen, vor allem bei Fitbit oder Apple.

Funktionen zum Musik hören, Lesen und Beantworten von Smartphone-Benachrichtigungen und gar mobilen Bezahlen per Garmin Pay machen die Fitness- und Sport-Uhr zu einer Smartwatch. Für Sportler lohnt sich die Anschaffung, zumal die Karten laut Garmin lebenslang per Update versehen werden.