Huawei Mate 20 Pro

Das Mate 20 Pro von Huawei ist ein grosser Wurf, und ein ziemlich gelungener. Es vereint alle Techniken, die für Smartphones im Moment State of the Art sind. Doch perfekt ist das Gerät nicht. Eine manchmal hakelige Software und Produktionsmängel haben einige Käufer verärgert. Das wiegt umso schwerer, weil das Gadget nicht nur bei der Hardware ganz oben mitspielen will, sondern auch beim Preis.

Huawei ist häufig in den Schlagzeilen, weniger der Geräte wegen, vielmehr durch Spionagevorwürfe gegenüber der Netzsparte des chinesischen Konzerns, die von den USA stets aufs Neue ins Spiel gebracht werden. Dem Verkauf von Geräten hat das noch nicht geschadet. Im Gegenteil: Vergangenes Jahr hat sich Huawei an die zweite Position im Smartphone-Markt gesetzt, hinter Samsung – obschon die Produkte in den USA kaum zu haben sind.

Es sind Smartphones wie das Mate 20 Pro, die den Aufstieg ermöglichen. Gesichtserkennung? Fingerabdruckleser hinter dem Display? Vierfachkamera auf der Rückseite? Gewölbter Bildschirm mit leuchtstarker OLED-Technologie? Kabelloses und schnelles Laden? Es gibt keine aktuelle Smartphone-Technik, die sich im Mate 20 Pro nicht wiederfindet. Die Verarbeitung der Hardware ist tadellos. Besonders auf die Kamerafunktionen hat Huawei mit einer Weitwinkel- und einer Zoom-Linse neben der normalen Wert gelegt. Für ein Smartphone gelingen aussergewöhnlich gute Fotos.

Einige Sympathien von Käufern der ersten Chargen hat sich Huawei durch Produktionsprobleme verspielt. Geräte mit einem LG-Display zeigten einen unschönen grünen Rahmen. Beim Testgerät war dies nicht der Fall.

Diskussionen branden bei aktuellen Huawei-Smartphones regelmässig auf um die Benutzeroberfläche EMUI. Die Chinesen stülpen ihre Software über das Android-Betriebssystem. Das muss man mögen – und kann es auch, wenn man sich ein wenig mit dem Mate 20 Pro beschäftigt. Vor allem die aggressiven Softwarefunktionen, um Batterie zu sparen, wollen unter Kontrolle gebracht werden. Dann läuft alles reibungslos, und das dank eines wirklich grossen Akkus locker mehr als einen Tag lang. Das Premium-Paket gibt es zum Premium-Preis um 900 Fr. Wer sich auf das Gerät einlässt, wird aber nicht enttäuscht.