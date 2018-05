Huawei P20 Pro

Smartphones sollen schon lange die Digitalkamera ersetzen. Doch wer Kinder hat, gerne Tiere fotografiert oder sonst wie auf einen Zoom angewiesen ist, konnte auf die Kamera bislang kaum verzichten. Bislang – denn das P20 Pro von Huawei beherrscht maximal eine zehnfache Vergrösserung. Auch sonst bietet das neue Flaggschiffgerät der chinesischen Huawei alles, was ein Top-Smartphone heutzutage ausmacht. Stolzer Preis inklusive.

Die Front des P20 Pro wird vom leuchtstarken OLED-Display beherrscht, bis auf eine kleine Aussparung für Selfie-Kamera, Lautsprecher und Sensoren, ähnlich wie beim iPhone X. Auf der Rückseite dominieren drei Linsen: Eine löst mit 40 Megapixel auf, eine mit 20 nur monochrom, zuständig für die Details, die dritte ermöglicht den Zoom. Darunter prangen der Huawei-Schriftzug und der von Leica. In Zusammenarbeit mit dem deutschen Kameraspezialisten entwickeln die Chinesen ihre Optik. Aufgehübscht werden Fotos dank künstlicher Intelligenz (KI), die Szenen automatisch erkennt: So wird Gras richtig grün, der Himmel blau und der Sonnenuntergang feuerrot. Wer realistischere Fotos mag: Die KI lässt sich abschalten. Neben dem Zoom begeistern die Fähigkeiten des Smartphones im Dunkeln. Knackscharfe Fotos in der Nacht ohne Stativ, geschossen nur per Hand, sind kein Problem.

Das Highend-Smartphone mit neuestem Android-Betriebssystem leistet sich kaum Schwächen: schneller Prozessor, aktuelle Mobilfunk- und WLAN-Verbindungstechnik, Schutz vor Wasser, Gesichtserkennung und ein Fingerabdrucksensor, der auch zur Navigation dient, gute Stereo-Lautsprecher sowie ein Akku, der locker mal zwei Tage hält. Auf der Negativseite: Das Glasdesign verlangt nach einer Hülle, sonst wird ein Sturz teuer. Der Speicher ist mit 128 Gigabyte reichlich bemessen, lässt sich aber nicht erweitern. Zudem kostet die EMUI-Software von Huawei, um alle Einstellungen zu steuern, einige Nerven. Für 900 Fr. bietet Huawei insgesamt ein feines und teures Stück Hightech.