Memory «Kleinanzeigen»

Kleinanzeigen, nicht digital oder in der Zeitung, sondern als Memory – und das soll Spass machen? «72 Karten im edlen Schuber in Leitz-Ordner-Optik und -Haptik», heisst es in der Produktbeschreibung, und «edel» ist untertrieben. Auspacken und Anfassen sind ein Genuss, der sich steigert, sobald sich zum Haptischen das Visuelle gesellt. Nicht Tiere, Berge oder Autos zieren die Karten, sondern «Kleine Welten» des deutschen Fotokünstlers Frank Kunert. Das Gegenstück jeder «Kleinen Welt» ist jeweils eine Kleinanzeige. Sie nimmt Bezug auf das Bild – auf eine unnachahmlich komische Art.

Entstanden ist das Memospiel, das gerade an der Frankfurter Buchmesse präsentiert wird (Preis: 19.90 €), in Zusammenarbeit zwischen dem deutschen Non-Book-Verlag MeterMorphosen und Kunert. Seine «Kleinen Welten» bezeichnet der Künstler selbst als materialisierte Gedankengebilde, in Szene gesetzt als dreidimensionale Modellkulissen in wochen-, manchmal monatelanger Arbeit aus Leichtschaumplatten, Knete und Farbe. Da ist das WC, dessen Abflussrohr in den Fernseher mündet, die möblierte, vollständig ausgestattete Einzimmerwohnung auf 1,5 Quadratmetern oder dann der Hausmeisterjob inmitten eines Atomreaktors mit idyllischem Balkon. Den Witz erkennt man nicht immer auf Anhieb, manchmal braucht es den zweiten Blick. Die Kleinanzeige treibt die mitunter abgründigen Hintergedanken jeweils auf die Spitze.

Der erste Versuch, «Kleinanzeigen» zu spielen, könnte zunächst scheitern, weil die Spieler beim Betrachten der Bilder und beim Lesen der Kleinanzeigen die Zeit vergessen. Beim Spielen merkt man dann aber schnell: Das Memory ist durchaus anspruchsvoller, als Pärchen vom «Schäferhund mit Stock», vom «Pilatus im Nebelmeer» oder vom «gelben Ferrari» zu finden – und weitaus unterhaltsamer.