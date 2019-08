Lenovo Air True Wireless

Dass ein Produkt gelungen ist, lässt sich in erster Linie an der Zahl der Kopien ablesen. Und von wenigen Kopfhörern gibt es so viele Klone wie von den Airpods von Apple. Die Apple-Ohrhörer, die Aufsätzen einer elektrischen Zahnbürste nicht unähnlich sehen, haben das True-Wireless-Segment begründet und die chinesische Konkurrenz inspiriert. Auch Lenovo hat eigene Kopfhörer entwickelt, die ganz ohne Kabel auskommen. Anders als viele Billigkopien können die Lenovo-Stöpsel mit dem Original jedoch mehr als mithalten.

Die Lenovo Air werden mit einer Ladestation in Form eines Hexagons geliefert, knapp acht Zentimeter lang, dreieinhalb breit. Das ist noch knapp hosentaschentauglich. Die Box dient wie bei der Apple-Vorlage sowohl zur Aufbewahrung, als auch zum Laden. Mit der Box lassen sich die Ohrstöpsel insgesamt viermal mit Strom versorgen. Wer Musik in vernünftiger Lautstärke hört, kommt mit einer Ladung gut vier Stunden über die Runden, etwas weniger als beim Original. Anders als bei den Airpods lässt sich nur der rechte Hörer einzeln verwenden, etwa für einen Podcast oder ein Telefonat. Schade. Und leider fehlt eine genaue Anzeige, wie viel Kapazität die Box noch hat. Lediglich eine LED-Leuchte informiert über den Ladestand. Hier sollte Lenovo nachbessern.

Dafür lassen die Lenovo Air die Kopfhörer von Apple vollends hinter sich, wenn es um das Wichtigste geht: den Klang. In den Ear Buds sind Treiber aus Graphen verbaut, einem relativ jungen Material. Höhen kommen klar rüber, Mitten überzeugen, und es gibt sogar Bässe, richtig mit Wumms. Erstaunlich bei solch kleinen Stöpseln. Gesteuert werden die Lenovo Air über druckempfindliche Aussenflächen. Das klappt zwar recht intuitiv, aber nicht immer einwandfrei. Verständlich ist dagegen die Sprachqualität der Air bei Telefonaten.

Trotz einiger, kleiner Patzer: In wichtigen Punkten für einen True-Wireless-Kopfhörer überzeugen die Lenovo Air. Völlig faszinierend fällt schliesslich im Vergleich der Preis aus: Während die Apple Airpods selten unter 150 Fr. zu haben sind, lassen sich die Lenovo Air in China direkt für ein Fünftel dieses Preises ordern. Dafür ist das Gebotene wirklich mehr als ordentlich – zumal die Air problemlos mit Android- oder Apple-Handies zusammenarbeiten.