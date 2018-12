Microsoft Surface Go

Laptop oder Tablet, Tablet oder Laptop? Mit dieser Frage beschäftigen sich manche, die beruflich unterwegs sind und «on the go» arbeiten: im Flugzeug, im Zug, im Hörsaal. Sogenannte Hybrid-Laptops oder Convertibles wollen hier helfen. Diese Geräte sind Zwitter zwischen Laptop und Tablet. Mit der Surface-Pro-Linie versucht sich Microsoft recht erfolgreich in der Disziplin. Dem ausgewachsenen Surface Pro wurde nun eine kleinere, günstigere Version zur Seite gestellt, das Surface Go.

Das Go ist ein Tablet aus hellgrauem Magnesium mit 10-Zoll-Bildschirmdiagonale, an das sich magnetisch eine Tastatur andocken lässt. Dank Touchscreen kann das Gerät sowohl mit Stift wie Finger bedient werden. Und dank stabiler Haltestütze am Tablet steht es auf ebener Fläche aufrecht. Die Alcantara-umfasste Tastatur fühlt sich wertig an und hat einen angenehmen Anschlag. Zusammengeklappt ist das Go rund ein halbes Kilo schwer und auch mit angedockter Tastatur handlich. Es kommt mit Windows-10-Betriebssystem und entsprechendem App-Shop, was eine beschränkte Auswahl bedeutet. Viele von iOS oder Android beliebte Apps fehlen. Die etwas umständliche Windows-Menüführung muss man mögen.

Bei der Hardware gibt es derweil nicht viel zu meckern. Auch die günstigste Go-Version mit 4 GB Arbeitsspeicher, 64-GB-Laufwerk und dem eher langsamen Intel-Gold-Prozessor schafft einfache Text- und Internet-Anwendungen problemlos. Auch mit mehreren offenen Programmen kommt das Go klar. Trotzdem empfiehlt sich für entspanntes Arbeiten das leistungsfähigere Modell mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Für anspruchsvollere Grafikarbeiten eignet sich der kleine Bildschirm – obschon gestochen scharf – ohnehin nicht.

Etwas unbefriedigend ist die Akkulaufzeit, offiziell bis zu neun Stunden. Bei durchschnittlicher Nutzung war aber nicht einmal ein ganzer Arbeitstag drin. Auch dass Tastatur für 149 Fr. und Pen für 109 separat gekauft werden müssen, relativiert den Einstiegspreis von 499 Fr. Ansonsten ist das Go ein solides Arbeitsgerätchen, das mehr sein will als nur ein Gadget. Zum Laptop-Ersatz reicht es aber dann doch nicht, da empfiehlt sich das grössere und teurere Surface Pro, ab 1079 Fr.